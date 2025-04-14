收視破10.3%！《協商的技術》結局真相大白卻又拋出更多伏筆！片尾後彩蛋要看！預告第二季？

《協商的技術》週末播出11、12集走入結局，好評依舊，電視收視率果真開出破10.3%佳績！許多觀眾紛紛敲碗第二季，而實際結局埋下的伏筆也像是要為第二季做準備。

（以下提及劇情）

最後兩集情節圍繞在故事的開端，尹洙諾為何重回當初解雇他的山人集團，以及為何再次被檢舉操縱股票及內線交易。尹洙諾（李帝勳 飾）和哥哥尹洙碩及河泰秀（張鉉誠 飾），在股票操縱集團對JUMBO製藥的股票操縱上，可說環環相扣。尹洙諾是不慎洩漏了山人的情報給哥哥沒錯，但河泰秀才是真正被集團引入操縱者之一，某方面來說尹洙碩也是受害者，河泰秀是真正的受益者。



尹洙諾最終成功還原真相、讓真正的山人毒瘤離開，目的達到後他仍在山人M&A組服務，繼續替山人償還債務制定計畫。有趣的是，河泰秀遭解雇後竟跳槽到山人的債主西慕爾基金當理事，換了個顯眼的造型出現，大膽的在會議上要求宋會長（成東鎰 飾）親自報告，想給對方難堪。



這是在暗示第二季嗎？尹洙諾還有機會繼續展現「協商的技術」嗎？最關鍵的伏筆在片尾之後！片尾播畢後還有畫面！

會長欣賞的朴醫師懷孕了，西慕爾理事泰奧（林鎮孝 飾）是他丈夫！先前一張會長家庭照便透露泰奧是會長兒子，這下觀眾終於連結起來：會長信命理，當初問了朴醫師的漢字名，原來是想讓朴醫師當自己媳婦！看起來會長成功牽線，但泰奧和會長恐怕還有父子心結？否則泰奧為何一度幫助河泰秀對付山人？泰奧聽見朴醫師懷孕還表情凝重。這還沒完，尹洙諾還有未完成之事，要張元碩（李成宰 飾）繼續和他合作，他們還有什麼事？



X有觀眾欣賞完結局，用一張三隻馬奔騰的知名哏圖再做延伸，圖上寫「開始」、「發展」、「結局（後另一個）開始」，讚許《協商的技術》「龍頭龍尾」結束並有了另個好的開始。Theqoo與YouTube許多網友認同或有類似好評，認為劇情埋了這些伏筆就是要推出第二季，或說第一季從頭到尾都很好看、會期待第二季。



협상의 기술 최종요약 오우옠ㅋㅋㅋ 시즌2가자가자가보자 pic.twitter.com/zZMkpItIbs — 또박이.. (@ddoparkddopark) April 13, 2025

網友們留言如「哲學般的戲劇，本身就是感動」、「河專務演技很好，角色也很好」、「張鉉誠演員打包的場面，演技細節」、「李帝勳很帥，看得很有意思，期待下一季」、「包括成東鎰在內，所有演員演技都很好，第二季加油！」、「難得沒有動作戲，卻讓人更緊張且激動，特別是成東鎰的演技，還有西慕爾新理事（張鉉誠）的演技」、「最近看的電視劇最有趣的一部」、「製作得這麼好的電視劇卻還有模稜兩可的結局，那就是預告第二季吧？反派不可能一無是處」……等等。

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