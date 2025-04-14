韩国女团YOUNG POSSE首个香港Fan Concert Hip Hop风格劲吸粉丝 苦练双语狂说「我爱你」

捧红韩国传奇组合水晶男孩、SS501、KARA及APRIL等的韩国娱乐公司DSP媒体，前年推出5人女团YOUNG POSSE，由5名成员Yeonjung、Jiana、Sunhye、Jieun及Doeun组成。YOUNG POSSE出道短短一年多，已经人气急升，於世界各地进行巡回演出。YOUNG POSSE近日首度来港，4月13日（星期日）假新蒲岗The Burrow举行的《2025 YOUNG POSSE HONG KONG FAN CONCERT》已经圆满结束。

YOUNG POSSE昨晚（13日）首度在港开骚，吸引大批粉丝捧场。晚上6时，5名成员统一以型格红色工人服造型登场，5名成员即用英语高呼「香港」，炒热气氛。她们一口气献唱3首歌曲《POSSE UP!》、《Loading…》及《ROTY》，带来Hip Hop劲舞，全场粉丝即时起哄，还自发站起来应援，气氛热烈。接着成员逐一自我介绍，队长Sunhye用广东话说「你好」，Jieun则自称「我是可爱的忙内」，粉丝即时欢呼回应。YOUNG POSSE表示终於来到香港，感到十分高兴，透露一直想跟香港粉丝见面，又大赞现场气氛非常好，让她们心情更激动及紧张。

与粉丝互动 大派福利合照

演出期间加插粉丝互动环节，成员大手笔各自送出８张即影即有照片，继而亲自解答粉丝的问题，其中一条是「想对香港粉丝说的话」，成员们均有备而来，分别用广东话及国语说出「我爱你」、「多谢你」及「我喜欢你」等等，还做出不同的心心手势，粉丝均十分受落。成员Jiana透露小时候有学习过国语，但已不太记得，唯独记得「苹果」一词，她说：「小时候我经常说『我是苹果』，当时不知道意思。」获队友大赞她可爱。

队长Sunhye生日 食蛋挞庆祝

另有粉丝问5名成员变成好朋友的方法，她们直言不只是好朋友，「我们是相爱的关系」，私下经常一起用膳，还自爆会互相锡锡。谈到吃东西，Sunhye表示前一天（4月12日）是她21岁生日，在香港吃了蛋挞庆祝，全场粉丝随即大合唱生日歌，队友们也向Sunhye送抱，场面温馨。成员不忘推介粉丝在演出完结后，以热汤作宵夜，又大爆Jiana开骚前一直在后台吃零食，后者解释因为香港的零食很好味。

舞功了得获赞赏 到台下近距离接触粉丝

演出尾声YOUNG POSSE演唱了《Cold》、《Street Carol》、《Santa Claus Left Me No Goodz》，还带来一段美式Hip Hop劲舞，掀起全晚高潮。她们表示能够在香港开骚，感到很荣幸及幸福，今后会继续努力，希望尽快再来香港跟粉丝见面。安歌时段，5名成员主动走到台下，与粉丝近距离接触，她们再唱《POSSE UP!》及《ATE THAT》，结束约两小时的香港粉丝演唱会。

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