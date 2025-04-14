BTS防彈少年團Jin將回歸本職工作！5月發行新專輯，公司：「正在爲回歸做準備」

近期展開豐富多彩活動的 BTS 防彈少年團 Jin，下個月將會歸「本職歌手」活動，備受期待！

今日，有韓媒報導 BTS 防彈少年團 Jin 將於5月發行新專輯。隨後，經紀公司 BIGHIT MUSIC 也回應：「 Jin 以5月發行爲目標，正在爲回歸做準備，詳細內容將在確定後公開。」



這是 Jin 繼去年11月發行的首張個人專輯《Happy》後時隔6個月再次回歸。當時憑藉主打歌〈Running Wild〉進入英國官方單曲排行榜第25位，以本人的個人歌曲爲準，取得自身最高成績，證明其全球人氣。



而 Jin 在去年6月以陸軍現役身份退伍後，舉辦過「擁抱會」、「旋轉木馬見面會」，還擔任《2024巴黎奧運》火炬手、全球時尚品牌 Gucci 全球品牌大使、拍攝各種廣告等，展開多樣的活動。此外，Jin 每週二通過防彈少年團官方頻道 BANGTANTV 公開自己的綜藝《奔跑吧碩珍》展現多彩的挑戰記。不僅如此，他還出演4月8日首次公開的 Netflix 原創綜藝節目《奇案84的奇趣民宿》，節目公開後還創下 Netflix 韓國 TOP1 的記錄。



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