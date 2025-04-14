大热网漫《我独自升级》动画之后要拍真人版！韩网友推「6大男主人选」，车银优、李到晛、李钟硕呼声高

《我独自升级》是韩国网漫界久负盛名的大IP，动画版不仅红透亚洲，在北美的人气也刷新历代纪录，讨论度极高。 今年初Kakao娱乐已宣布制作真人版剧集，网友对於男主人选纷纷给出推荐！

《我独自升级》原著是Chugong创作的网路小说，讲述觉醒超能力的人类与异次元魔物对抗的故事，先后在韩国和日本推出网路漫画和动画并在全球上架。 动画版第二季於3月底完结，在北美串流动画平台Crunchyroll综合评分达到4.9，评价数更突破70万，大幅超过《航海王》（61万）、《鬼灭之刃》（59万）、《咒术回战》（51万）、《进击的巨人》（36万），有望成为新一代现象级大热IP。



韩国大型综合娱乐公司Kakao娱乐近年成功推出《现在拨打的电话》《苦尽柑来遇见你》《婴儿转运站》等高质量作品，今年1月21日透露已将《我独自升级》真人版剧集提上日程，处於企划开发和剧本制作阶段。



原著男主角「成振宇」是一个原本弱到爆、实力只达最低水准E级的猎人，但因某种未知原因，在其他猎人「一旦觉醒就固定等级」的设定中独自获得了多次升级，悄悄成为世界顶尖猎人。 外形方面，也从一开始的矮小瘦弱逐渐变得高大健壮，散发出与众不同的气场。 所以，这一角色需要演员能够同时展现弱小和强大两种气质，韩网友对於真人版给出6位有力人选！



很多人认为，单就长相和身材而言，最适合男主的毫无疑问是有「漫撕男」称号的车银优！车银优近几年把肌肉练得越来越大只，跟成振宇的同步率相当高。不过也有人担心车银优的形象较为温和，恐怕难以表现顶级猎人的压迫性气场。





李到晛也呼声很高，他的面容干净锐利、年龄也与原著设定最贴近，曾主演《破墓》《五月的青春》等多部作品，演技很有保障：





李钟硕获得不少原著迷的青睐，在候选名单里个子最高186cm，小编也很期待看到他时而迷茫脆弱时而杀气腾腾的模样XD：





崔宇植拥有一双人畜无害狗狗眼，看起来温和纯真，与初期的成振宇十分适配。 如果看过他主演的《杀人者的难堪》便知，崔宇植诠释起凶悍型角色也颇具潜力！



宋仲基凭藉稳定演技和娃娃脸获得不少提名，也有人担心原著里的男主年龄设定是24岁，对於今年39岁的宋仲基而言或许有些勉强。



禹棹奂既能诠释软弱角色也能展现「冷都男」气质，在《猎犬们》中的动作戏表现亦可圈可点，令人期待。



此外获得提名的还有朴志训、李洙赫、宋江、BTS防弹少年团柾国、SHINee珉豪等等，看来每个人心中都有自己的「成猎人」XD

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