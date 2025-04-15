首位男性！朴寶劍被選為「韓服WAVE」代表，向全球展現韓服之美

演員朴寶劍作為「2025韓服WAVE」項目中首位男性單獨入選的韓流文化藝術人，將向全世界傳達韓服的高雅與品格。

韓國文化體育觀光部與韓國工藝設計文化振興院共同推動「韓服WAVE」項目，旨在促進具有潛力和技術實力的韓服企業與韓流文化藝術人合作，開發韓服商品。 該項目自啟動至今已邁入第六年。 透過此計劃，金研兒、秀智、金泰梨分別於2022、2023、2024年擔任「代言人」向世界展現韓服獨有的美。



今年因出演Netflix電視劇《苦盡柑來遇見你》而掀起全球熱潮的演員朴寶劍，將與4家韓國本土韓服品牌合作。 此前此項目主要以女性韓服為主，今年首次選定男性單獨文化藝術人作為合作對象，將重點放在韓服的延展性與多樣性。 為此，主辦方將從4月15日至5月9日公開徵選能夠以朴寶劍為靈感、展現男性韓服新可能性的企業。

此次徵選針對韓服領域的中小企業，將綜合評價創意性、專業性、實現可能性與預期效果，最終選出4家企業。 入選企業將開發融合朴寶劍形象與象徵性的韓服設計，並計劃透過首爾、紐約、巴黎、米蘭等全球主要城市的電子看板及知名時尚雜誌進行展示。



文化體育觀光部文化藝術政策室室長李廷佑（音譯）表示：「隨著K-內容在全球的擴散，對韓服的關注也在提升，透過電視劇、綜藝及國際活動接觸到韓服的海外粉絲反應也日益熱烈。 希望透過與韓流文化藝術人的合作，展現兼具韓服傳統美與現代感的韓服內容，使韓服成為世界人民認識韓國的代表文化遺產，也是人人都能享受的魅力內容。」

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