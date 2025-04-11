《寶物島》慈父下線！許壹導加入親兒子陣營，朴炯植祭大招令廉張先身敗名裂（Ep.13-14）

Disney+復仇劇《寶物島》上週公開13集和14集，收視率再創新高14.6%。 東柱在各方面蓄勢已久，開始發力復仇！

《寶物島》講述徐東柱（朴炯植 飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



千會長中離間計，忌憚東柱痛下殺手

廉張先唆使許壹導殺東柱失敗，轉而洗腦日漸糊塗的千會長，說東柱其實是許壹導兒子，萬一他掌控了地先愚，大山集團就要流入外人手裡！千會長深怕遭到東柱背叛，約東柱父子在家小聚，然而父子到齊後等來的卻是廉張先的殺手趙陽春。

父子相認！許壹導用生命贖罪

許壹導終於通過姜星得知往事真相，對於曾多次試圖殺害親生兒子悔恨不已，自認沒資格求東柱原諒，宣佈與廉張先徹底決裂。



夜晚父子二人在東柱家敘舊，趙陽春乘人不備入侵。眼看東柱要遭遇不測，許壹導抱住趙陽春從二樓跌落同歸於盡。





東柱被廉張先逼到絕地，早有準備一招反殺

東柱聯繫記者希望曝光蒲公英文檔，廉張先根據記者行蹤找到駭客所在地，打暈大鬍子並拿走大量硬碟，但一無所獲。

廉張先用大鬍子威脅東柱、要他交出蒲公英原件，東柱隻身前往。 廉張先將原件燒毀後，大言不慚地說自己殺人作惡全是為了國家大義，隨後命人將東柱從高樓丟下。 這時一台無人機從樓邊升起，原來剛才的對話全部被直播出去，全國人都看清了廉張先的嘴臉。





下集預告裡，東柱決定為這一切畫上句點，首先要把廉張先趕出大山集團。 千會長舉報廉張先殺人，廉張先賄賂總統幫忙壓案，東柱向記者表示有人正在攔阻調查！



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