《宝物岛》慈父下线！许壹导加入亲儿子阵营，朴炯植祭大招令廉张先身败名裂（Ep.13-14）

Disney+复仇剧《宝物岛》上周公开13集和14集，收视率再创新高14.6%。 东柱在各方面蓄势已久，开始发力复仇！

《宝物岛》讲述徐东柱（朴炯植 饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



千会长中离间计，忌惮东柱痛下杀手

廉张先唆使许壹导杀东柱失败，转而洗脑日渐糊涂的千会长，说东柱其实是许壹导儿子，万一他掌控了地先愚，大山集团就要流入外人手里！千会长深怕遭到东柱背叛，约东柱父子在家小聚，然而父子到齐后等来的却是廉张先的杀手赵阳春。

父子相认！许壹导用生命赎罪

许壹导终於通过姜星得知往事真相，对於曾多次试图杀害亲生儿子悔恨不已，自认没资格求东柱原谅，宣布与廉张先彻底决裂。



夜晚父子二人在东柱家叙旧，赵阳春乘人不备入侵。眼看东柱要遭遇不测，许壹导抱住赵阳春从二楼跌落同归於尽。





东柱被廉张先逼到绝地，早有准备一招反杀

东柱联系记者希望曝光蒲公英文档，廉张先根据记者行踪找到骇客所在地，打晕大胡子并拿走大量硬碟，但一无所获。

廉张先用大胡子威胁东柱、要他交出蒲公英原件，东柱只身前往。 廉张先将原件烧毁后，大言不惭地说自己杀人作恶全是为了国家大义，随后命人将东柱从高楼丢下。 这时一台无人机从楼边升起，原来刚才的对话全部被直播出去，全国人都看清了廉张先的嘴脸。





下集预告里，东柱决定为这一切画上句点，首先要把廉张先赶出大山集团。 千会长举报廉张先杀人，廉张先贿赂总统帮忙压案，东柱向记者表示有人正在拦阻调查！



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