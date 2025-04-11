《現在撥打的電話》「熙珠」蔡秀彬為戲苦練兩個月 重現流暢手語謝粉絲

2024年的人氣韓劇《現在撥打的電話》受到全球廣大觀眾們的喜愛，上個月底男主角柳演錫才剛結束粉絲見面會，今日換女主角蔡秀彬接棒與粉絲們見面。他也貼心準備了自己曾演唱的OST歌曲獻唱給粉絲。

蔡秀彬一登場身著淺米色條紋西裝外套搭配同色百褶短裙，可愛打扮搭配她的甜美歌聲，為大家獻唱她所主演的作品《逆賊：偷百姓的盜賊》她曾演唱的歌曲「說這就是愛」，讓期待已久的粉絲們相當開心。蔡秀彬也透露自己學生時期所學習的第二外語就是中文，不過事隔多年她也忘光光了，為了問候台粉她重新學習了中文問候：「大家好！我是蔡秀彬。」相當有誠意。



蔡秀彬也熱愛台灣美食，許多海外明星最愛的鼎泰豐小籠包也是蔡秀彬的心頭好，她透露自己旅遊時曾經來過台灣，在夜市享用過糖葫蘆以及黑糖剉冰，這一次來也有喝到珍珠奶茶，相當滿足。雖說不愛拍照的她，今日仍準備了很多珍貴的兒時照片與粉絲們分享，也想起自己小時候愛美要求穿上澎澎裙，但媽媽卻總是讓她穿著褲裝，也綁著很單調的單馬尾，沒能滿足她的心願。



蔡秀彬說小學三四年級的時候她就很憧憬能成為演員，到了高中的時候這個夢想更加明確，不過父母卻是反對她的，不過到了大學，她接觸到了舞台劇，並且邀請爸媽來看她的演出，那時候開始父母就轉為支持她成為演員。後來蔡秀彬也如願透過舞台劇出道，她仍然熱愛舞台劇的舞台，能夠直接看見觀眾們的反應，覺得很幸福。



家人都會一起看她的電視劇作品，媽媽一定死守首播，而爸爸總是不見人影，後來蔡秀彬才知道原來爸爸是去跑去熟人家中串門子，提醒朋友們要記得收看女兒主演的電視劇。而《現在撥打的電話》受到許多觀眾的喜愛，蔡秀彬也透露劇情後段雖然有些劇情的設定是在海外，不過因為拍攝時間緊迫，於是選擇在濟州島拍攝。為了這部作品，蔡秀彬也苦練手語兩個月，以求表達出專業感。她更直接現場用手語表達對粉絲們的謝意。感謝大家今日抽空來看她，能與大家共度夜晚，覺得很幸福。



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