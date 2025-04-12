週週收視上升！《協商的技術》再創8.8%收視率！企業內部心機你看懂了嗎？明後天將完結（EP.9-10）

由李帝勳、金大明、成東鎰、張鉉誠與吳萬錫等人主演之《協商的技術》，上週播出後收視再飆高，第10集飆至8.8%！創下週週收視率都升高的佳績！

在成功售出Dado渡假村後，9、10集講述宋會長（成東鎰 飾）欲拔擢尹洙諾（李帝勳 飾）當高層，開出了任務要他再出售高爾夫球場「Green View鄉村俱樂部」。透過姜理事（朴亨洙 飾），M&A成功接洽了一位買家，事後才曉得那人是山人建設前代表李訓民，先前尹洙諾出售山人建設時曾和其有過節。

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隨著更多巧合出現……尹洙諾才明白會長原來要重啟建設事業，但先前出售山人建設時，明明簽訂了競業條款！尹洙諾找來了收購山人建設的Bumi D&I池妍宇代表（李彩媛 飾），提醒她的同時請她暗中警告宋會長。成功讓宋會長收手後，尹洙諾也堅持保住Green View員工，宋會長一怒之下取消讓他擔任高層的計畫，更慘的是，尹洙諾又遭河泰秀常務（張鉉誠 飾）檢舉內線交易。



看到這裡，觀眾不禁驚呼「原來真正的壞人是會長」！網友紛紛留言「原來是會長才是反派」，有人說「會長是反派但不是會長的料，只有創辦人的水準，真令人無言」，但有人分析：「會長不是傻，是本能的企業家，法律什麼的，根據情況利用和拋棄人都是……專務似乎不是反派，會長才是大Boss，以前就是他強行收購Jumbo製藥結果闖禍了，需要代罪羔羊，結果白蛇哥哥上鉤了吧，專務就是照辦而已。」

▼9、10集精華及網友討論留言（香港觀眾可至黃Viu收看完整戲劇內容）



今晚將播出的第11集，將播出尹洙諾與哥哥被檢舉內線交易來龍去脈與真相，尹洙諾能順利替自己和亡兄洗清冤屈嗎？而李成宰特別演出的貨運司機，將在最後扮演何種關鍵角色？明日播出的第12集將是完結篇。



▼11集預告片



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