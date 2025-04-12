跟著IU去結婚！韓劇迷必朝聖，《苦盡柑來遇見你》帶火百年聖堂，當地推「IU同款微笑」萬元有獎徵集

位於韩国慶尚北道漆谷郡的百年教堂因為《苦盡柑來遇見你》正成為新一代網紅打卡地。

劇中，IU飾演的女主角「金明」與父親寬植（朴海俊）漫步在紅磚教堂前的場景，以及藍天白雲下放飛氣球、彩色紙花飄落中展露新娘幸福微笑的唯美畫面，令觀眾過目難忘。 劇集播出後「IU結婚的教堂在哪裡」成為網路熱搜，隨著拍攝地被證實為漆谷郡加實教堂，這裡日均訪客量激增，婚紗攝影諮詢量也呈現井噴態勢。



這座始建於1924年的教堂不僅是慶北地區現存最古老的天主教堂，更是韓國著名朝聖之路「汗地之路」（한티 가는 길）的起點。 建築整體採用新哥特式羅馬風格，彩色玻璃窗與琺瑯工藝等宗教藝術元素相得益彰。 作為韓國唯一供奉聖母瑪利亞之母「聖安娜」（聖安妮）為主保聖人的教堂，其鎮堂之寶「聖安娜與瑪利亞像」系建堂時從法國定製的石膏像，歷經百年風雨仍保存完好。



아내와 성당에서 결혼한지 이제 7년째 되어가네요

어제 4막 공개한 "폭싹 속았수다" 금명이 결혼식 촬영장소가 칠곡 가실성당이라고 하는데, 추억이 새록새록 돋네요



성당에서 결혼하신분들 뭔가 그 거룩한 느낌 아시죠? ㅎㅎ



경북에서 가장 오래된 성당

(영화 '신부수업' 의 촬영지이기도 했음) pic.twitter.com/h5r3htVldV — 차곡차곡_teslapuppy (@teslapuppy) March 28, 2025

為借勢Netflix熱播劇《既然被騙就瀟灑點》的拍攝地效應，韓國慶尚北道漆谷郡宣佈至本月18日舉辦「加實教堂婚禮挑戰」特別活動。 活動參與方式極具趣味性：遊客只需在加實教堂前模仿劇中IU的燦爛笑容拍攝照片或影片，上傳至個人社交平臺並添加指定話題標籤，即可自動參與抽獎。 主辦方特彆強調「服裝、年齡、性別、外貌均不作要求，真摯的幸福笑容才是唯一評選標準」。 最終將選出10名幸運參與者，贈送價值5萬韓幣的禮券。



경북 칠곡 왜관의 가실성당 배롱나무 꽃



@4rest_film (인☆) pic.twitter.com/4TTXGXpZ9B — 왜파래 (@SCKlCYwdJMwseHM) July 9, 2022

2018.09.25

왜관 가실성당

영화 '어린신부' 촬영지

친정엄마 모시고 휘리릭~바람 쐬러.. pic.twitter.com/cqMqBd02MZ — 그리운바다 (@Frida1125) September 25, 2018

漆谷郡守金在旭表示：「希望通過這個活動，讓每個人都能像劇中主人公一樣，在百年教堂前留下屬於自己的幸福瞬間。 我們期待藉此機會向全國民眾展現加實教堂的獨特魅力，推動漆谷郡文化旅遊的多元化發展。」隨著活動持續升溫，這座兼具歷史底蘊與影視光環的百年教堂，正書寫著文旅融合的新篇章。

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