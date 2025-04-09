韓劇《問問星星吧》→《愛情發芽中》，tvN週末劇接連失敗…《機智住院醫生生活》會是例外嗎

繼《問問星星吧》之後，《愛情發芽中》也在收視不振中結束播出，tvN 週末劇成績持續低迷，外界都在關注接檔劇《機智住院醫生生活》是否能扭轉頹勢。

《愛情發芽中》是 tvN 週末劇史上首部開播與完結皆為1%收視的作品

於本月6日播畢的 tvN 週末劇《愛情發芽中》，是一部浪漫喜劇，講述在「馬鈴薯研究所」中，因馬鈴薯而喜怒哀樂的美京（李先彬 飾）與原則主義者白皓（姜泰伍 飾）之間的戀愛故事。



該劇以尼爾森全國收視率 1.7% 開播，最終第12集以 1.8% 收場。除了第4集與第8集創下自身最高的 2% 收視外，其餘集數皆徘徊於 1% 多，表現平平。



《愛情發芽中》也成為 tvN 週末劇史上首部開播與完結皆為1%收視的作品，尤其第5集的1.05%，更是繼2019年《請融化我吧》之後，時隔6年創下的 tvN 史上最低收視紀錄。加上最終回也僅收1.8%，留下令人惋惜的成績黯然收場。



《問問星星吧》投資500億，集結華麗卡司，最終仍難逃低收視命運

若對比先前已被視為失敗之作的《問問星星吧》，其最高收視尚有3.9%，這次的結果可說是更加令人震驚。該劇雖投資達500億韓元，並集結華麗卡司，最終仍難逃低收視命運，在網上更是收獲了大量的負面評價。



從《問問星星吧》到《愛情發芽中》，tvN 週末劇連續失利，接下來登場的《機智住院醫生生活》將成為扭轉頹勢的關鍵。

《機智醫生生活》衍生劇《機智住院醫生生活》會成功？還是會持續低迷？

《機智住院醫生生活》是《機智醫生生活》的衍生劇，描繪了一群懷抱「總有一天能成為聰明醫生」夢想的住院醫生們，從否認到成長的歷程。本劇原定於2024年播出，但因與住院醫生罷工事件重疊而延後，預計將於4月12日首播。



然而尚未播出就已有爭議，劇情涉及手術前醫生集體遞交辭呈等橋段，引發部分觀眾對住院醫生的批評與反感。

在 tvN 連番失敗的情況下，曾創下逾10%高收視的《機智醫生生活》系列，是否能成為週末劇的救援投手，備受期待。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞