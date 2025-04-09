BoA為酒後直播失言正式道歉！ 全炫茂「這反應」遭罵翻：出賣同事太心寒

歌手BoA因酒後直播失言風波於7日通過粉絲平臺Weverse正式道歉，而共同參與直播的主持人全炫茂至今未公開回應，引發網友強烈批評。

事件起源於5日全炫茂與BoA通過社交平台進行的直播。 兩人在飲酒狀態下與粉絲互動，BoA出現發音含糊、與全炫茂肢體接觸等行為，更因提及搞笑藝人朴娜勑的爭議言論成為焦點。 當粉絲詢問「你們真的和朴娜勑交往嗎」」時，BoA搶先回應「絕對不會交往」，全炫茂隨即追問：「你覺得她配不上我嗎？」BoA以「（那樣）你太可惜了」作答。 過程中全炫茂雖曾不安詢問「這樣說沒問題嗎」，但未及時制止不當發言。



相關片段在社交媒體迅速擴散後，BoA於7日發佈道歉聲明：「對於在當事人不在場的情況下提及並說出失禮言論一事，我已向朴娜勑女士表達了歉意，感謝她寬容地理解我。 對於一直以來給予我這個不足的人支持與愛的粉絲們，我感到非常抱歉讓你們失望了。 這次的事件也讓我再次反省自己，未來我會更加注意每一句話、每一個行為可能帶來的影響，努力展現出更加成熟的一面。」



網友輿論持續發酵，多數聲音對BoA表示失望：「以喉嚨發炎為由暫停工作，卻在直播中暢飲」、「醉酒狀態令人不適」。 全炫茂則因「未維護合作多年的同事」遭到猛烈抨擊，再加上這是他首次進行直播，因此大部份觀看直播的粉絲都是透過他的帳號加入的，也因此其社交帳號湧入大量批評留言：「眼睜睜看著搭檔失禮卻不糾正」、「好不容易建立的形象又毀了」。 部份網友更猜測兩人關係曖昧：「深夜在家醉酒直播像要公開戀情。」



一直以來展現出「對潮流敏感的男人」（簡稱「트민남」）形象的全炫茂，這場直播本欲展現「潮流達人」，卻顯然是在追逐潮流中惹出了爭議，甚至因為應對失當演變成公關危機。面對高漲的輿論壓力和民眾責難，全炫茂終於於9日通過個人SNS正式道歉，稱：表示「對上週六IG直播相關的正式道歉來得太晚，在直播中無端提及了娜勑，我在節目結束後立刻向她表達了歉意。在那種可能會讓人感到不快的情況下，娜勑寬容地理解了我，我想再次向她表達我的歉意和感謝。 在對方不在場的情況下提及對方，並且在醉酒狀態下輕率地進行直播，這些行為都是明顯的錯誤。 對於因此感到不適的所有人，我由衷地表示歉意。 越是親近的人，越應該給予更多的關心和體諒。 我會認真反省。 」以此結束了道歉文。

目前朴娜勑方面尚未對此有回應，不過她卻缺席了8日的《孫泰珍的Trot Radio》廣播錄製行程，正當廣大民眾認為其受BoA、全炫茂直播影響時，傳出她的豪宅被盜上千萬的新聞，令粉絲和網友十分擔憂。

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