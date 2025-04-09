韩剧《问问星星吧》→《爱情发芽中》，tvN周末剧接连失败…《机智住院医生生活》会是例外吗

继《问问星星吧》之后，《爱情发芽中》也在收视不振中结束播出，tvN 周末剧成绩持续低迷，外界都在关注接档剧《机智住院医生生活》是否能扭转颓势。

《爱情发芽中》是 tvN 周末剧史上首部开播与完结皆为1%收视的作品

於本月6日播毕的 tvN 周末剧《爱情发芽中》，是一部浪漫喜剧，讲述在「马铃薯研究所」中，因马铃薯而喜怒哀乐的美京（李先彬 饰）与原则主义者白皓（姜泰伍 饰）之间的恋爱故事。



该剧以尼尔森全国收视率 1.7% 开播，最终第12集以 1.8% 收场。除了第4集与第8集创下自身最高的 2% 收视外，其余集数皆徘徊於 1% 多，表现平平。



《爱情发芽中》也成为 tvN 周末剧史上首部开播与完结皆为1%收视的作品，尤其第5集的1.05%，更是继2019年《请融化我吧》之后，时隔6年创下的 tvN 史上最低收视纪录。加上最终回也仅收1.8%，留下令人惋惜的成绩黯然收场。



《问问星星吧》投资500亿，集结华丽卡司，最终仍难逃低收视命运

若对比先前已被视为失败之作的《问问星星吧》，其最高收视尚有3.9%，这次的结果可说是更加令人震惊。该剧虽投资达500亿韩元，并集结华丽卡司，最终仍难逃低收视命运，在网上更是收获了大量的负面评价。



从《问问星星吧》到《爱情发芽中》，tvN 周末剧连续失利，接下来登场的《机智住院医生生活》将成为扭转颓势的关键。

《机智医生生活》衍生剧《机智住院医生生活》会成功？还是会持续低迷？

《机智住院医生生活》是《机智医生生活》的衍生剧，描绘了一群怀抱「总有一天能成为聪明医生」梦想的住院医生们，从否认到成长的历程。本剧原定於2024年播出，但因与住院医生罢工事件重叠而延后，预计将於4月12日首播。



然而尚未播出就已有争议，剧情涉及手术前医生集体递交辞呈等桥段，引发部分观众对住院医生的批评与反感。

在 tvN 连番失败的情况下，曾创下逾10%高收视的《机智医生生活》系列，是否能成为周末剧的救援投手，备受期待。



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