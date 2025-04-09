《我們的藍調時光》韓志旼「雙胞胎姐姐」鄭恩惠5月大婚，公開婚紗攝影現場影片：甜笑看向未婚夫

患有唐氏綜合征的藝術家鄭恩惠即將在5月舉行婚禮，與未婚夫的婚紗拍攝現場也於近日曝光。

4月8日，鄭恩惠在個人IG上分享了一段影片，並附上文字：「某個幸福的瞬間 #結婚 #5月2~3日 #婚紗拍攝」。 影片中鄭恩惠身穿白色婚紗，面露幸福笑容，深情地望著未婚夫，還溫柔地擁抱了對方。

透過該帖文的留言，網友們也得知了鄭恩惠的婚禮具體日期。 她繼續表示：「我們要結婚了！大家好~婚禮將於5月2日（星期五）舉辦前夜祭，5月3日（星期六）舉行正式婚禮，為期兩天一夜。 就像逛市集一樣，歡迎大家以輕鬆的心情前來參加。」



鄭恩惠曾在tvN電視劇《我們的藍調時光》中飾演演員韓志旼的雙胞胎姊姊「英希」，這是韓劇史上首次邀請患有唐氏綜合症的演員，她也因此被大眾熟知。 目前她以畫漫畫肖像的藝術家身分以及YouTuber身份持續活動中。



早在今年2月，鄭恩惠曾透露她與未婚夫是在工作場合中認識，害羞地表示「哥哥是2月進來的，從那時起他就喜歡我了，對我表現出很多關心，看來他真的很喜歡我吧。」言語中充滿甜蜜。 兩人開始交往後，某一天，對方向她表白「鄭恩惠畫家，你要跟我結婚嗎？」她也毫不猶豫地答應：「我聽到以後就答應了，因為我愛他。」



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