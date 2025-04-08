《一日三餐》合作多年 柳海镇自曝与车胜元属於不同类型「他让我学会正面思考」

演员柳海镇日前登上YT节目，除了宣传自己的电影新作《野党》外，也提到《一日三餐》拍摄幕后秘辛。

日前YT频道《心酸哥》邀请电影《野党》的主要演员柳海镇以及最近在《苦尽柑来遇见你》演出相当动人的朴海俊共同担任嘉宾。主持人申东烨询问柳海镇，在拍摄《一日三餐》这节目时，给观众相当疗愈并且有趣的内容，不觉得很有意义吗？柳海镇也表示真的是很有趣，有时候拍得一肚子火！直白的回答让大家都吓了一跳。



柳海镇表示，是在相当偶然的机会下开始拍摄《一日三餐》，虽然大家定义是个综艺节目，但对他来说其实就像是拍摄了另一部作品的感觉，他提到在晚材岛的时候，真的聊了很多，拍摄到晚间11点左右才结束，那时候也喝了一杯，虽然现在也是如此，那时房间内到处都放置著摄影机镜头，所以直到凌晨都还一直窃窃私语著，即使也有著很多矛盾，让柳海镇觉得是难得的珍贵体验。



另一位MC也提到车胜元前辈曾在其他综艺节目中提到，自己与柳海镇是真的非常不一样，柳海镇则表示，举例运动的部分来说，车胜元是喜欢健身房这一类的训练，而他自己则是喜爱在野外跑步，简单来说就是类似这样的差异性。柳海镇也提到自己与车胜元在同公司时，某天突然觉得有些人很表面很假，让柳海镇很不高兴，不过车胜元却告诉他，对方也有可能是真心的不是假的，可能从那时开始，让柳海镇也学习正面思考。



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