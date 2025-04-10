時隔4年竟然還能看到《機智醫生生活》的「熊熊CP」圓滿後續！「律帝醫院」官網公開金大明♥安恩真婚訊

tvN醫療劇迷久等了！經典之作《機智醫生生活》正式迎來首部官方衍生劇《機智住院醫生生活》，定檔本月12日晚間重磅登場。 這部被譽為「機醫宇宙2.0」的新作，不僅將延續律帝醫院的溫暖脈搏，更以人氣CP「熊熊夫婦」的婚訊投下震撼彈，劇組近日公開的新照已讓全球劇迷陷入瘋狂。

劇組本月2日透過律帝醫院官網曝光獨家喜訊，以「婦產科熊熊情侶，終於結婚」為題公開楊碩亨（金大明 飾）與秋敏荷（安恩真 飾）的重磅喜訊。 這對從《機智醫生生活》第二季開始萌芽的辦公室戀情，歷經秋敏荷「直球女追木頭男」的爆笑攻勢，到楊教授逐漸敞開心房的細膩轉變，如今修成正果的好消息瞬間點燃了觀眾的熱情。 官方表示：「大家好！律帝醫院的各位~~！我帶來了一個非常非常棒的消息！在所有值得慶祝的事情中，這絕對是最值得慶祝的！！大家都知道我們婦產科裡那對有名的辦公室情侶——梁碩亨X秋敏荷吧？ 這對情侶終於要結婚啦！！！從職場同事到情侶，再從情侶走到夫妻的過程，我們大家幾乎一路見證下來，所以我真的太太太開心了... 結婚！！！！真心祝賀你們！！！！真的太太太太...... 衷心祝福你們幸福快樂！這對情侶真的太郎才女貌了... 畫風也超搭... 真的啦......」。只要是「機醫」的忠實粉絲，任誰看到這裡都會情不自禁地嘴角上揚吧！



作為「機智」系列首部衍生劇，《機智住院醫生生活》將鏡頭轉向醫療體系最基層的住院醫師群像。 故事聚焦五位懷抱理想的菜鳥醫生，透過「入職震撼教育」、「職業認同危機」等真實醫療現場課題，細膩刻劃年輕醫者從青澀到成熟的軌成長跡。

此外，製作方推出了「律帝醫院」假想官方網站和SNS，整合了《機智醫生生活》與衍生劇的內容，打造沉浸式醫療宇宙。

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