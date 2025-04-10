韩国餐饮界「教父」白种元名下集团争议不断！先有「挂羊头卖狗肉」，如今被爆「酒局面试」

韩国餐饮大亨白种元麾下的The Born Korea集团近日传出进行「酒席面试」的争议！

jtbc《事件班长》节目日前踢爆该公司在招募忠清南道礼山常设市场二期店主时，竟出现「酒局面试」的离谱流程，更衍生出性骚扰疑云，引发社会哗然。

据举报者透露，通过正式面试后竟接到以「二次面试」为名的酒局邀约。 在酒桌上，自称掌握生杀大权的A部长不仅炫耀自己曾为白种元YouTube节目选角，更发表争议言论：「录用要看会不会喝酒」、「有男友的不能录取」，甚至自曝「妻子在孩子年幼时离家出走」等私密话题。 举报者虽感异常却无法拒绝，事后询问同期应徵者才惊觉「酒局面试」竟是特殊待遇。



更令人发指的是，A部长被指控在庆功酒局中借酒装疯，公然将手放在举报者大腿上，面对同事制止竟轻佻回应：「被看到还以为发生了什么事」。 举报者泣诉因此被迫配合频繁更改功能表与店铺位置，最终因业绩惨澹负债关店，向总公司申诉却遭推诿「找A部长处理」。



对此The Born Korea紧急声明，已对涉事部长采取停职处分，并委任外部机构彻查：「我们以最严肃态度看待此事，若查实违法将严惩不贷。」目前白种元尚未亲自回应，但网友怒火已延烧至其社交平台，要求这位餐饮界教父级人物出面给交代。



近段时间，白种元集团风波不断。 上个月刚被首尔农产品品质管理院的特别司法警察调查旗下品牌店关於原产地标识的法违规行为，公司将原产地为其他国家的原材料对外标注、宣称为韩国制造，引爆韩网热议。据悉一旦白钟元的相关嫌疑被证实，他可能面临最高7年的有期徒刑或高达1亿韩元的罚款。

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