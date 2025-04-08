竹中直人15年後再戰韓劇！加盟《模範計程車3》，朋友還是敵人？

日本國寶級影帝竹中直人驚喜空降韓劇圈！

根據韓國《SPOTV News》7日獨家報導，這位以《交響情人夢》瘋癲指揮家「法蘭茲教授」風靡亞洲的演技大神，確定出演SBS人氣爽劇《模範計程車3》（編劇吳相浩、導演姜寶承），他會與「復仇司機專業戶」李帝勳聯手追惡徒？還是成為對方的敵人呢？ 這也是他繼2010年《逃亡者Plan B》後時隔15年重返韓劇戰場，消息一出立刻引爆日韓劇迷暴動。



改編自同名暗黑漫畫的《模範計程車》系列，以「彩虹運輸」計程車公司替受害者執行私刑的正義世界觀狂吸眼球，前兩季最高收視衝破21%穩坐收視王者。 第三季不僅集結李帝勳、金義聖、表藝珍等原班人馬，更大手筆啟動跨國拍攝——劇組證實將赴日本取景，竹中直人的重磅加盟更被視為拓展「暗黑英雄宇宙」的關鍵棋子。



現年68歲的竹中直人堪稱日本影視界「變色龍演員」，在《水男孩》、《失戀巧克力職人》、《神之雫》等近百部作品中給觀眾們留下了深刻的印象，尤其是《交響情人夢》中頂著爆炸頭的模樣更是經典中的經典。 他早在韓流崛起初期便參演Rain主演的《逃亡者Plan B》，此次與犯罪動作題材巔峰的《模範計程車3》合作，製作組透露：「竹中老師的角色將成為連接日韓劇情的重要樞紐，請期待前所未見的破格變身。」

隨著第三季國際化格局升級，劇組預告將揭露「彩虹運輸」跨國暗網的真實規模，李帝勳率領的私刑小隊將直面更龐大的邪惡體系。 該劇已進入最後籌備階段，預計下半年強勢回歸，這場橫跨日韓的罪惡狩獵戰，勢必再度改寫「以惡制惡」類型劇的天花板。

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