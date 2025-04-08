【韓網熱門】被說「很奇怪」的百想電視部門最佳男主角候選人！網友反應大不同

《第61屆百想藝術大賞》即將在5月5日舉行，7日通過官網公開電影、放送等各個部門的入圍名單。

「男子最優秀演技賞」入圍的有：朴寶劍《苦盡柑來遇見你》、邊佑錫《背著善宰跑》、李浚赫《好或壞的東載》、朱智勛《外傷重症中心》、韓石圭《如此親密的背叛者》。



名單出來後，Theqoo上有網友提出「被說『很奇怪』的百想電視部門最佳男主角候選人」，並列舉了2023年和2024年的入圍者和獲獎者。



韓國網友評論：（以下內容僅翻譯自韓網）

1. 雖然我很喜歡《背著善宰跑》，但是他真的發音不好，他都入圍了，怎麼辦才好

2. 所以標準是什麼

3. 這是演技大賞

4. 我覺得會是朱智勛拿到

5. 為什麼入圍名單裡沒有朴海俊??? （《苦盡柑來遇見你》中中年寬植扮演者）

6. 百想不是一個連演員粉絲們光是入圍就會很開心的頒獎典禮嗎？ 竟然有人說入圍有什麼意義，正因為是在這麼強勁的候選人中入圍，才更具認可度。 問題不在於邊佑錫，而是頒獎典禮本身用這種方式提名候選人，降低了自身的權威性，這才是問題所在。 以前也有很多頒獎典禮就是這樣慢慢變得沒人關注的

7. 百想又不是年末那些電視台辦的內部頒獎，而是綜合性的大獎，光是能入圍就已經很了不起了。 還說「這有什麼意義」...... 為什麼要把入圍說得好像沒什麼大不了的似的？

8. 邊佑錫，嗯..... 這又不是人氣獎

9. 我想把獎頒給徐東載（李浚赫在《好或壞的東載》裡的角色）

10. 必須是韓石圭！！！！！

11. 每一位演技都蠻好的啊

12. 反正最後得獎的肯定是韓石圭，但你居然還敢貶李浚赫的演技？ 先去看《好或壞的東載》再說吧，簡直無語ᄏᄏᄏᄏ別偷偷地硬把他扯進來，挺讓人不爽的

13. 有什麼奇怪的嗎？ 大家都值得入圍，應該是韓石圭得獎吧，你有想要的候選人嗎？

14. 我看過《善宰》，但邊佑錫竟然是最佳男主角候選人？ 他演技沒好到那個程度啊

15. 李浚赫演技很好，邊佑錫和朴寶劍讓人有點意外，邊佑錫的演技還沒好到那種程度，而朴寶劍比起其他的入圍者，戲份太少了

16. 邊佑錫？ 最優秀演技賞？ 和韓石圭一起上榜？？

17. 哇，有朴寶劍，他的寬植是我的人生角色

18. 我覺得蠻有說服力的啊，不過我更喜歡李浚赫憑藉《我的完美秘書》入圍，因為不是那部作品，反而讓我有點疑惑。 看其他留言，神經病還真多啊

19. 一部劇爆火只靠編劇和導演嗎？ 最終還不是因為演員演技好，角色才爆火，電視劇才受到關注嗎??? 別人還以為他已經獲獎了呢？ 每天只知道捧那些殘忍、流血的黑暗題材才搞笑，邊佑錫和李浚赫明明就有實力被提名，朴寶劍雖然戲份少，但是讓人印象深刻，也值得入圍

20. 沒看過《善宰》不知道，李浚赫憑藉的是《好或壞的東載》入圍的

21. 不如頒人氣獎吧，這算什麼最佳演技啊

22. 這是頒獎典禮權威性墜落的瞬間，確定是最優秀獎候選???

23. 我知道邊佑錫很有人氣，而且作品很火爆，但是最優秀演技賞......

24. 毫無權威性

25. 我真的很喜歡百想，入圍名單應該好好挑選一下啊，為什麼要自降權威啊

26. 這麼看起來2024年才是競爭最激烈的

27. 如果強調「奇怪」的話，韓石圭可是大賞級別的啊，他出現在這個名單裡才是最奇怪的

28. 池晟和卞約漢演技很好啊，竟然沒入圍，太可惜了，應該提名演技好的啊，今年怎麼這樣？ 看來是韓石圭拿獎了

29. 先不說入圍者如何，PO主發言太陰陽怪氣了

30. 除了韓石圭，其他人都很一般，又不是沒人可以選，這次的提名標準是什麼？？

原文：https://theqoo.net/square/3684017263

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