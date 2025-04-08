竹中直人15年后再战韩剧！加盟《模范计程车3》，朋友还是敌人？

日本国宝级影帝竹中直人惊喜空降韩剧圈！

根据韩国《SPOTV News》7日独家报导，这位以《交响情人梦》疯癫指挥家「法兰兹教授」风靡亚洲的演技大神，确定出演SBS人气爽剧《模范计程车3》（编剧吴相浩、导演姜宝承），他会与「复仇司机专业户」李帝勋联手追恶徒？还是成为对方的敌人呢？ 这也是他继2010年《逃亡者Plan B》后时隔15年重返韩剧战场，消息一出立刻引爆日韩剧迷暴动。



改编自同名暗黑漫画的《模范计程车》系列，以「彩虹运输」计程车公司替受害者执行私刑的正义世界观狂吸眼球，前两季最高收视冲破21%稳坐收视王者。 第三季不仅集结李帝勋、金义圣、表艺珍等原班人马，更大手笔启动跨国拍摄——剧组证实将赴日本取景，竹中直人的重磅加盟更被视为拓展「暗黑英雄宇宙」的关键棋子。



现年68岁的竹中直人堪称日本影视界「变色龙演员」，在《水男孩》、《失恋巧克力职人》、《神之雫》等近百部作品中给观众们留下了深刻的印象，尤其是《交响情人梦》中顶著爆炸头的模样更是经典中的经典。 他早在韩流崛起初期便参演Rain主演的《逃亡者Plan B》，此次与犯罪动作题材巅峰的《模范计程车3》合作，制作组透露：「竹中老师的角色将成为连接日韩剧情的重要枢纽，请期待前所未见的破格变身。」

随著第三季国际化格局升级，剧组预告将揭露「彩虹运输」跨国暗网的真实规模，李帝勋率领的私刑小队将直面更庞大的邪恶体系。 该剧已进入最后筹备阶段，预计下半年强势回归，这场横跨日韩的罪恶狩猎战，势必再度改写「以恶制恶」类型剧的天花板。

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