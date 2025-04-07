《Good Day》G-Dragon展現製作人實力親自指導丁海寅，「88Line」在沒有金秀賢的情況下重新聚首

BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）以「製作人」身分親自坐鎮指揮，公開了最新的錄音工作現場。（《Good Day》眾多大明星獻聲的翻唱曲〈Telepathy〉無墊音真聲，【影片】率先公開）

在6日晚間播出的MBC綜藝節目《Good Day》第7集中，公開了G-Dragon與透過節目結識的「88Line」好友們——任時完、黃光熙、丁海寅，以及喜劇演員曹世鎬一同參與錄音的現場。



當天，節目成員們選擇要一起合作的曲目是1988年發行的都市孩子（City Boys，도시아이들）歌曲〈Telepathy〉。G-Dragon說明選曲原因表示：「我們常常會突然想起那些曾經忘記的老歌，如果能重新詮釋這些歌曲，應該能打破世代隔閡、引起共鳴。」



他為了88Line好友任時完、黃光熙與丁海寅率先進入了錄音室，現場即興演唱Rap與自由發揮，為翻唱曲〈Telepathy〉注入全新氛圍。黃光熙則忍不住感嘆稱讚說：「他是一位真正的藝術家，唱最後大合唱部分時，彷彿在表演奧運閉幕式。」

接著，G-Dragon為擔任首位錄音者的丁海寅進行一對一聲音指導，幫助他放鬆心情。他在聆聽錄音後表示：「雖然不錯，但缺乏屬於海寅本人的風格。試著像演戲一樣發揮想像力。」並親自進入錄音室，細心指導每個細節。



丁海寅也開玩笑說：「在旁邊這樣教真的差很多。這換算成錢是多少啊？」G-Dragon則笑著回應：「用心意來收就好。」



▼《Good Day》第8集，最新預告：眾多大明星獻聲的2025年翻唱曲〈Telepathy〉即將公開，充滿個性與爆發力魅力的夢幻和聲！將於4月13日播出。



另一方面，作為88Line一員的金秀賢並未現身。近期他因與已故金賽綸在其未成年時期交往的疑雲而捲入爭議，節目受到極大影響，甚至停播緊急刪除有關他的所有出場畫面。



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