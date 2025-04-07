形象碎一地！全炫茂&BoA直播過去2天了仍在熱搜榜第一！網友氣炸：快向朴娜勑道歉

主持人全炫茂與歌手BoA的醉酒直播的後續風暴仍在持續，事情雖然已經過去了2天，依舊在韓網熱搜中登頂，引發強烈批評。

5日晚8點，全炫茂透過自己的個人帳號開啟了直播，並與BoA打招呼。 在這場直播中，兩人正在家中喝酒，特別是BoA表現出舌頭打結、明顯醉酒的模樣，全炫茂則表示「其實沒喝多少，也沒醉，是在演戲」來試圖收場。 BoA還與全炫茂有些自然的肢體接觸，引人注目。



當天，全炫茂短暫開啟了第一場直播後結束，隨後又開啟了第二場直播。 他解釋第一次開直播的原因是「有人一直叫我試著開直播，所以我就試試看了」，接著介紹了BoA。

BoA說：「我是第一次來炫茂歐巴家，沒想到這麼髒亂。」她接連指摘對方家中環境，全炫茂雖然有些慌張，但也解釋這只是節目效果。BoA還說：「我現在正努力製作新專輯，如果我上了《我獨自生活》，我會來曝光炫茂歐巴的家，因為真的很髒。」她一邊說著，一邊摸了全炫茂的臉頰，繼續展現親暱舉動。 當有觀眾問到全炫茂與朴娜萊的當時，BoA回應說：「他們應該不會交往」、「哥哥太可惜了」，讓無辜的朴娜萊突然被牽扯其中。 BoA說「歐巴太可惜了」這番話，引起最大程度的負面反應。



此外，BoA還說了「閉嘴（Shut Up）」等話，當全炫茂提醒她小心一點時，她回應：「我是比較接近Afreeca TV（直播平台）風格的人」，展現出一種輕鬆的態度。 當全炫茂稱讚她「看起來很漂亮」時，BoA回應：「我本來就漂亮啊」，兩人營造出曖昧甜蜜的氛圍。

隨著全炫茂的手機接到多通來電，BoA問是誰打來的，全炫茂回答是經紀人，並表示：「公司現在炸開了，理事喝醉了演戲，祝大家週末愉快，ByeBye~」然後匆忙結束了直播。

對此，網友們的負面反應持續湧現。 有人評論說：「BoA喜歡全炫茂吧」、「朴娜勑招誰惹誰了」、「真的沒必要說誰比較可惜這種話」、「對所有人都很無禮」、「BoA的發言也讓全炫茂看起來不怎麼好」、「對BoA的濾鏡碎一地，為什麼要提到不在場的人，還敢說『可惜』，太失禮了」、「BoA就該在所有人鼓掌的時候以傳奇式人物謝幕，給大家留下最美好的回憶，為什麼要上直播啊，名聲都敗光了」、「BoA毫無形象可言」等，針對兩人的批評在網路社群與SNS上迅速擴散，引發一場又一場爭議風波。



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