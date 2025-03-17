《Good Day》金秀賢C位無剪輯登場遭觀眾怒罵：眼中無觀眾，不剪就抵制！節目組終道歉

「金秀賢事態」進一步加劇的情況下，他本人未經剪輯出現在MBC綜藝節目《Good Day》中，引發觀眾抗議。

3月16日播出的《Good Day》播出了歌手G-Dragon、主持人鄭亨敦、Defconn和製作人Code Kunst準備「Good Day大會」的過程。 李洙赫、丁海寅、任時完、黃光洙等嘉賓進行了珍藏物品拍賣，而近日掀起巨大爭議的金秀賢則以全景鏡頭與其他嘉賓一同坐著，甚至還是C位，坐在了G-Dragon的身邊。



雖然金秀賢僅以全景鏡頭出現，但並未有任何特別的發言，但卻激怒了廣大觀眾。 節目播出後MBC留言板及各大網路社群出現大量批評聲，大家紛紛留言表示：「他到底哪來的自信？」、「完全不把觀眾放在眼裡？」、「不想再看到金秀賢」。 一部份激進的網友甚至發起抵制《Good Day》導演金泰浩PD所屬製作公司的行動，喊出「抵制TEO」等激烈言論。



早在「金秀賢事態」剛爆發時，《Good Day》觀眾留言板上就已經出現要求其退出節目的言論，但金秀賢於仍於3月13日參與了《Good Day》的錄製。 據悉金秀賢曾在錄製前兩天以地方拍攝行程為由通知製作組無法參加，但最後卻突然現身錄製現場。

對於逐漸高漲的觀眾的不滿，《Good Day》方面於17日緊急回應，表示：「首先向觀看《Good Day》的觀眾致意誠摯的歉意，製作組充分認識到《Good Day》出演者爭議的嚴重性，並將觀眾的反應放在首位，持續進行節目製作。 Good Day》是一檔因海外播放、發行需求而需要經過翻譯程序，並在播出前2週，最少1週進行事前製作的節目。 昨日（3月16日）播出的第5集，由於爭議擴大，我們與MBC及全球OTT等平台協商緊急後，對已經提交並正在翻譯的版本進行了緊急剪輯，刪除了『Good Day大會』中金秀賢的出鏡畫面，並重新提交了版本。 因此第5集比原本的集數短了約10分鐘，內容細節也較為不足。」



此外，金賽綸遺屬方面將於3月17日下午2點（韓國時間）召開記者會，對散播不實消息的YouTuber A某提出訴訟。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞