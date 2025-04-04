Epik High成员DJ Tukutz竟是上过新闻的义人！勇救被外卖骑士殴打的公寓警卫，事后轻描淡写「哪里称得上美谈」

韩国媒体今年初报导了一位公寓警卫遭外卖骑士殴打时获得热心居民帮助解救的新闻，并公开了当时拍摄的现场影片，原来这位热心居民就是Epik High成员DJ Tukutz！

据JTBC今年1月报道，12月26日首尔江南某公寓大门附近发生了一起外卖骑士伤人事件。 该公寓规模不大，停车场位於地下、地面道路禁止行车，快递和外卖骑士须将车辆停在门口后步行进入公寓区域，大门口有贴出相关提示语，警卫也一直有对骑士们做出相关说明。

事发当天，一名外卖骑士趁警卫（67岁，男）在旁边处理垃圾分类时骑机车进入小区，警卫发现后等在门口，待骑士出来时说了一句机车不能进入。 不料骑士竟启动机车撞向警卫，说「你不认识我吗？」随后将他推倒在地、不断拳打脚踢。 据悉这名骑士去年也曾与同一名警卫因相同原因发生冲突，被警察批评教育了一番，疑似因此怀恨在心。



根据居民拍下的影片，骑士多次殴打警卫的腹部、将警卫的头撞向墙壁，发出「砰」的声响。 警卫痛苦大喊：「要死人了！杀人了！」周围不断有人喊「赶快报警」，却迟迟无人上前阻拦。这时一名穿灰色羽绒服的男士闯入镜头，快步跑向骑士并持续将他拉开、言语劝阻，终於制止了他的施暴行为。



新闻报导中没有公开这名男士的长相，直到最近大家才知道，原来他就是Epik High成员DJ Tukutz。



Epik High的YouTube频道3月26日公开新一期节目「EPIKASE」，三位成员出发做团建，准备晚餐时DJ Tukutz说：「我上新闻了，作为阻止暴行的居民登场，哈哈哈。」Tablo和Mithra Jin十分惊讶：「怎么回事？」「真的是你耶，为什么不上传这件事？ 是美谈耶！你救了遭到暴行的大叔。」DJ Tukutz却只是淡然一笑：「为什么要上传。 算什么美谈啦。」





不过可惜的是，当警方赶到现场时骑士已经逃逸，警卫脸部受重伤，经诊断需至少休养3周，无法继续工作，且对机车产生心理阴影、担心对方报复。

很多网友称赞DJ Tukutz见义勇为、十分帅气：「这才是真正的Hip-Hop」「他总是表现出虚张声势、容易背叛别人的模样，原来是这样帅气的人」「虽然容易但心地善良的欧巴kkkk」「DJ Tukutz似乎是这个团的马赛克担当，之前也曾被误认为经纪人而被马赛克掉kkk」。



▽相关内容从10分32秒开始：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻