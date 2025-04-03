SEVENTEEN圓佑今天入伍！公開感性cover曲〈TOMBOY〉加上離別訊息，粉絲聽完後都忍不住哭了

人氣男團 SEVENTEEN 成員圓佑今天（3日）起開始服兵役，將以社會服務要員進行替代役。而他與粉絲「CARAT克拉」們許下的約定，也讓人看了更加不捨。

根據所屬經紀公司PLEDIS娛樂表示，圓佑於3日入伍進入訓練所，接受基礎軍事訓練，之後將以社會服務要員進行替代役。

入伍當天不會舉行特別的官方活動，PLEDIS表示：「請大家避免前往替代役服役場所。」並補充道：「希望CARAT們能持續給予圓佑愛與支持，讓他能夠誠實履行兵役義務，並以更健康的模樣回歸。」

圓佑是SEVENTEEN中，第二位入伍的成員，此前第一位入伍的人，是去年9月進去服役的淨漢，其他成員們將繼續SEVENTEEN的團體活動。

所屬公司表示：「圓佑無法參與即將於4月舉行的墨西哥大型音樂節Tecate Pa'l Norte 2025，及日本粉絲見面會等服役期間的日程」，並補充道：「SEVENTEEN圓佑將透過事先準備的多樣內容，持續與CARAT們見面。」讓大家好好期待。

▼而圓佑個人也在昨天公開了cover曲〈TOMBOY〉（原唱：hyukoh 樂團），雖然是Hiphop隊擅長RAP的低音砲，但實際上卻特別熱愛抒情曲，許多喜愛圓佑的粉絲，也在聽完後忍不住感動落淚了。（圓佑補充了接下來要推出的兩首歌不是翻唱，而是原創歌曲，希望大家也能多多收聽！再見啦。還提醒粉絲們都先好好享受自己的人生，等有空的時候再來聽吧！）



補一部網友分享的原唱中文歌詞



【而他入伍前最後分享在Ｗeverse上的訊息】

CARAT們，大家好。

才剛說著在寒冷的天氣裡，哈出的白霧遮住了視線，不知不覺間，天氣已經變得有些溫暖了呢。

時間真的過得很快。

但這也代表我們再見的日子很快就會到來，所以希望CARAT們與其擔心，不如懷著期待的心情度過這段時間。

也請大家多多照顧其他成員，

好好照顧自己的健康，認真完成假期作業，

同時也請用心欣賞我準備的歌曲哦。

我也會好好度過這短暫的休息時間，

已經迫不及待想和CARAT們一起迎接接下來的旅程了。

一直以來都很感謝大家，也非常愛你們。

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