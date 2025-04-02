5月退伍李到晛商討復出作！為「報恩」牽手洪氏姐妹，與高旻示有望再搭檔

演員李到晛退伍後將與著名編劇「洪氏姐妹」再度合作。

今日（2日），據《體育朝鮮》獨家報導，李到晛有望作為主角回歸洪氏姐妹作家的新作。 被稱為「洪氏姐妹」的洪靜恩、洪美蘭作家目前正在籌備新作。 而曾與李到晛在《Sweet Home》和《五月的青春》中合作的演員高旻示也在積極討論出演。洪氏姐妹的劇本則以嚴格的紙質形式傳遞而聞名於業界，因此新劇具體的劇情尚未公開。



李到晛曾與洪氏姐妹在《德魯納酒店》中合作。 當時還是新人的他在劇中飾演女主角IU的白月光「高青明」，引起觀眾的熱烈反響。 該劇中感人的故事情節加上李到晛的顏值和演技相得益彰，使其備受好評，為他之後的演藝之路奠定了基礎。

此後，李到晛憑藉《德魯納酒店》積累的人氣和演技，逐漸邁入主演行列，陸續主演了《Sweet Home》和《黑暗榮耀》，鞏固了自己的地位。 此外，他在電影《破墓》中也獲得了影評界的高度評價。 因此，李到晛退伍後的復出之作備受期待，5月即將退伍的他如今早早決定出演洪氏姐妹的新作，為退伍後的演藝活動做準備。



洪氏姐妹是韓國著名的編劇團隊，曾創作出《豪傑春香》、《我的女孩》、《幻想情侶》、《原來是美男啊》、《我的女友是九尾狐》、《最佳愛情》《主君的太陽》、《德魯納酒店》、《還魂》等多部大熱電視劇。

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