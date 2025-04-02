5月退伍李到晛商讨复出作！为「报恩」牵手洪氏姐妹，与高旻示有望再搭档

演员李到晛退伍后将与著名编剧「洪氏姐妹」再度合作。

今日（2日），据《体育朝鲜》独家报导，李到晛有望作为主角回归洪氏姐妹作家的新作。 被称为「洪氏姐妹」的洪静恩、洪美兰作家目前正在筹备新作。 而曾与李到晛在《Sweet Home》和《五月的青春》中合作的演员高旻示也在积极讨论出演。洪氏姐妹的剧本则以严格的纸质形式传递而闻名於业界，因此新剧具体的剧情尚未公开。



李到晛曾与洪氏姐妹在《德鲁纳酒店》中合作。 当时还是新人的他在剧中饰演女主角IU的白月光「高青明」，引起观众的热烈反响。 该剧中感人的故事情节加上李到晛的颜值和演技相得益彰，使其备受好评，为他之后的演艺之路奠定了基础。

此后，李到晛凭藉《德鲁纳酒店》积累的人气和演技，逐渐迈入主演行列，陆续主演了《Sweet Home》和《黑暗荣耀》，巩固了自己的地位。 此外，他在电影《破墓》中也获得了影评界的高度评价。 因此，李到晛退伍后的复出之作备受期待，5月即将退伍的他如今早早决定出演洪氏姐妹的新作，为退伍后的演艺活动做准备。



洪氏姐妹是韩国著名的编剧团队，曾创作出《豪杰春香》、《我的女孩》、《幻想情侣》、《原来是美男啊》、《我的女友是九尾狐》、《最佳爱情》《主君的太阳》、《德鲁纳酒店》、《还魂》等多部大热电视剧。

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