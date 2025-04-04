韓國超能力全新電影《High Five》方面宣佈：「預計於今年 6 月上映，劉亞仁不會參與宣傳行程」

由演員劉亞仁出演的電影《High Five》確定將於 6 月上映，但因為之前一系列的爭議，官方也嚴正出面發表正式聲明。

今天，電影《High Five》（導演：姜炯哲）的發行公司 NEW 向 TVDaily 表示：「目前正在準備於今年 6 月上映。劉亞仁不會參與任何宣傳行程。」



《High Five》講述五名偶然獲得超能力的人，與覬覦他們能力的勢力相遇後，所展開的故事。本作由《陽光姐妹淘》、《Swing Kids》的導演姜炯哲執導。主演員有劉亞仁、李在仁、羅美蘭、安宰弘、金希沅等人。



該作品尤其受到關注的原因，是因為這是劉亞仁在捲入非法藥物爭議後，所剩下的最後一部待公開作品。此前，劉亞仁已透過 Netflix《末日愚者》、電影《終極對弈》（勝負）等陸續與觀眾見面，這些作品也受到了不小衝擊，延長至今才終於能陸續問世。





另一方面，劉亞仁於今年 2 月的二審中被判處有期徒刑 1 年，緩刑 2 年，並處以 200 萬韓元罰金，在服刑 5 個月後獲得釋放。然而，首爾中央地方檢察廳不服二審判決，已向法院提出上訴，劉亞仁將在最高法院接受最終判決。

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