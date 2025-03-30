鄭容和頻頻提年代差被張娜拉警告XD 張娜拉身為「童顏美女」也對外貌表示滿足

張娜拉近期受邀YouTube節目《鄭容和的LP Room》，和曾合作《大發不動產》的鄭容和合體展現友誼，兩人相處宛如親姐弟相當逗趣。

鄭容和節目開場便不斷稱讚張娜拉，表示她是自己「理想中的帥氣前輩」，在《大發不動產》片場撐不下去時就想想她：「是啊，努娜也是這樣的！努娜也是這樣，我要堅持！」鄭容和一開口就忘記要讓張娜拉自我介紹，還被製作人提醒，但是……

當提到張娜拉相隔22年拿大賞，鄭容和就白目(?)了說：「23年（口誤）的話都是大學生了大學生。」張娜拉微笑對他使眼色：「適可而止吧。」鄭容和才發現不對勁而收斂，張娜拉看他慌張又大笑。不只這一樁，張娜拉說自己當過練習生，鄭容和馬上反問：「努娜那時候就有練習生？」張娜拉無言地瞪大眼睛：「是怎樣？」看鄭容和慌亂再次大笑。



殊不知這「年齡差」話題還沒停止，連製作單位都加入逗張娜拉的行列，當張娜拉說自己最近買了無糖青梅醬和雙和茶，字幕直接打上「能感受年代感的推薦商品」。



張娜拉還非常推薦藍莓汁，說可以緩解疲勞也對皮膚很好，鄭容和想起上一集邀請的丁海寅：「我們的嘉賓都很擅長延緩衰老。」並提起‎丁海寅名言「吃漢堡就會變漢堡」。張娜拉聽了很訝異，不曉得丁海寅還大鄭容和一歲，很自然地聊起：「奧運年（1988）生的？我是在國民學校看了奧運。」因為「國民學校」是1996年前小學「初等學校」的名稱，鄭容和又抓準了這點：「國民學校嗎？努那？」張娜拉再次警告鄭容和：「小心點，不要這樣喔！」



不過，張娜拉和丁海寅的飲食控管觀念卻大不相同，她自爆自己在片場常常會吃健康餐盒，但下秒就會吃垃圾食物如果凍，讓剛稱讚自己很會管理自己的導演相當傻眼，她說：「健康保持健康是為了能吃更多好吃的。」繼丁海寅後，張娜拉名言就此誕生，鄭容和表示同意。



節目中鄭容和還爆料張娜拉和節目編劇（企劃）通話採訪時，張娜拉不停嘆氣「我老了」，張娜拉也不甘示弱爆料編劇最後竟嗆她「如果見到妳，妳不是童顏的話不會放過妳」之類的話，笑翻鄭容和。編劇當場認證張娜拉的童顏，鄭容和說：「努娜真的一點都不老，只有努娜自己不知道。」結果張娜拉竟說：「不是，我知道自己很漂亮。」但她解釋她只是很容易對自己滿意，和別人比較就算了。

張娜拉說自己早起刷牙洗臉，若狀態很好就會忍不住喊「漂亮」，鄭容和跟著說自己洗澡時會被自己帥到，張娜拉：「但容和你以前就很多人稱讚是美男了吧？」鄭容和驕傲道：「我出道作就是《原來是美男》啊！」張娜拉：「……」



▼完整節目影片



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〈張娜拉上鄭容和節目中提及與老公因拍攝電視劇相戀過程：「單戀很長時間」〉

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