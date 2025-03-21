張娜拉節目中提及與老公因拍攝電視劇相戀過程：「單戀攝影導演老公很長時間」

童顏美女張娜拉已是幸福人妻，最近幾部電視劇作品也都有相當高的評價，近來她來到鄭容和的YT頻道，也提到了自己暗戀在拍攝現場遇到的攝影導演許久，最後終於修成正果。

20日在鄭容和的YT頻道中，邀請張娜拉成為節目嘉賓，張娜拉也透露自己為了邀請鄭容和在婚禮上演唱祝歌，因此她要結婚的消息是最先告訴鄭容和的，她覺得鄭容和應該是個口風緊的人，能夠保守秘密，又能夠幫她演唱婚禮祝歌，所以選擇先告訴他，而事實上鄭容和也的確嚴密地保守了這個秘密消息，讓張娜拉相當感謝。



鄭容和也表示自己還記得那時與張娜拉合作《大發不動產》作品時，因每天熬夜並且有大量動作戲碼而覺得很累，當時還是冬天，但張娜拉每天總是拿著手機笑得很開心，鄭容和什麼話都沒說，然後就被張娜拉告知「你要保守秘密喔！」然後就莫名其妙知道了張娜拉秘密戀愛的消息，引發全場笑聲。



張娜拉更自曝在拍攝電視劇《VIP》時，遇見了現在的老公，當時擔任攝影導演的他，是張娜拉單戀了很久的對象，張娜拉說自己長時間暗中喜歡著他，但對這男生其實一無所知，他幾歲？是不是已婚？有沒有女朋友等等這些，什麼都不知道，而且也不方便詢問，因為這樣臉上表情就太明顯了。不過後來張娜拉還是得到了情報，開始拍攝後過了三、四個月，才知道他的生日以及他未婚，結束那時就覺得可以聊一聊。



聽到這消息鄭容和也相當驚訝，並表示在這樣的環境下，真的很難發展，張娜拉也表示自己觀察著老公與導演談話的時候，不笑的時候看起來有點兇，但笑起來又很可愛很無害。但當時老公只把張娜拉當作是一個認真努力的好姐姐，也沒有私下的交談，所以拍攝結束後張娜拉幾乎找不到藉口能再跟他聯繫，幸好後來還是能夠持續並且進一步交往了，於是才能順利在2022年結婚。



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