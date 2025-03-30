GD應援手燈也有頭巾！網分享實物圖「同色毛絨外套+葉片小尾巴」太可愛

GD（G-Dragon，權志龍）去年底久違亮相，「頭巾+棒球帽」的造型令所有人出乎意料、甚至嘲笑他變成「權志鳳」，不過很快就掀起一波模仿潮，再次證實他的時尚影響力。 最近GD發行出道以來首支個人應援手燈，居然給手燈也出了周邊，其中之一就是標誌性的頭巾，組合起來超級萌XD

GD應援手燈延續個人品牌Peaceminusone的小雛菊造型，還單獨販售花盆造型的支架，組合在一起不僅讓小雛菊有了回家的完整感，更擁有無極變光變色功能，插電後可作為家居氛圍燈使用。





這一設計在K-POP應援手燈界完全是首創，被網友愛稱為「賽博盆栽」，很多非粉都大呼想買。





不僅如此，最近GD舉辦回歸以來首輪世界巡迴演唱會《Übermensch》，同時公開了更多周邊，其中有三個居然是為「盆栽」特地設計的裝飾小物！包括給應援手燈戴的絲巾和絲巾扣，給「花盆」穿的毛茸茸保護套，還有可以夾在充電線上的「葉子」：



官方賣場給出的總體搭配效果是這樣的！還畫上笑臉戴了眼鏡，真的超級萌啊：



網友們也紛紛po出「完成型」的盆栽，不得不說這審美水準是真的很讚：







還有粉絲給手燈加了一條「珍珠項鏈」，瞬間變成優雅貴婦，真的太有才啦：



내 응원봉은 엘레강스한 사모님이 되…



(운동장 앞 온갖 가게에서 지디노래 빅뱅노래 틀아놓는 거 아주 따수워 좋다) pic.twitter.com/ulNgXQEwF0 — 늴리리아 (@nilli_lia) March 29, 2025

此外，權志龍2025世界巡迴演唱會《Übermensch》於3月29日和30日在首爾首演，最新周邊也在現場同步販售。 《Übermensch》將於7月7日和8日在澳門銀河綜藝館、7月12日和13日在台北小巨蛋、8月9日和10日在香港亞洲國際博覽館陸續開唱，想買周邊的朋友可以期待一下啦！

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