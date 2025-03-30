郑容和频频提年代差被张娜拉警告XD 张娜拉身为「童颜美女」也对外貌表示满足

张娜拉近期受邀YouTube节目《郑容和的LP Room》，和曾合作《大发不动产》的郑容和合体展现友谊，两人相处宛如亲姐弟相当逗趣。

郑容和节目开场便不断称赞张娜拉，表示她是自己「理想中的帅气前辈」，在《大发不动产》片场撑不下去时就想想她：「是啊，努娜也是这样的！努娜也是这样，我要坚持！」郑容和一开口就忘记要让张娜拉自我介绍，还被制作人提醒，但是……

当提到张娜拉相隔22年拿大赏，郑容和就白目(?)了说：「23年（口误）的话都是大学生了大学生。」张娜拉微笑对他使眼色：「适可而止吧。」郑容和才发现不对劲而收敛，张娜拉看他慌张又大笑。不只这一桩，张娜拉说自己当过练习生，郑容和马上反问：「努娜那时候就有练习生？」张娜拉无言地瞪大眼睛：「是怎样？」看郑容和慌乱再次大笑。



殊不知这「年龄差」话题还没停止，连制作单位都加入逗张娜拉的行列，当张娜拉说自己最近买了无糖青梅酱和双和茶，字幕直接打上「能感受年代感的推荐商品」。



张娜拉还非常推荐蓝莓汁，说可以缓解疲劳也对皮肤很好，郑容和想起上一集邀请的丁海寅：「我们的嘉宾都很擅长延缓衰老。」并提起‎丁海寅名言「吃汉堡就会变汉堡」。张娜拉听了很讶异，不晓得丁海寅还大郑容和一岁，很自然地聊起：「奥运年（1988）生的？我是在国民学校看了奥运。」因为「国民学校」是1996年前小学「初等学校」的名称，郑容和又抓准了这点：「国民学校吗？努那？」张娜拉再次警告郑容和：「小心点，不要这样喔！」



不过，张娜拉和丁海寅的饮食控管观念却大不相同，她自爆自己在片场常常会吃健康餐盒，但下秒就会吃垃圾食物如果冻，让刚称赞自己很会管理自己的导演相当傻眼，她说：「健康保持健康是为了能吃更多好吃的。」继丁海寅后，张娜拉名言就此诞生，郑容和表示同意。



节目中郑容和还爆料张娜拉和节目编剧（企划）通话采访时，张娜拉不停叹气「我老了」，张娜拉也不甘示弱爆料编剧最后竟呛她「如果见到你，你不是童颜的话不会放过你」之类的话，笑翻郑容和。编剧当场认证张娜拉的童颜，郑容和说：「努娜真的一点都不老，只有努娜自己不知道。」结果张娜拉竟说：「不是，我知道自己很漂亮。」但她解释她只是很容易对自己满意，和别人比较就算了。

张娜拉说自己早起刷牙洗脸，若状态很好就会忍不住喊「漂亮」，郑容和跟著说自己洗澡时会被自己帅到，张娜拉：「但容和你以前就很多人称赞是美男了吧？」郑容和骄傲道：「我出道作就是《原来是美男》啊！」张娜拉：「……」



▼完整节目影片



*延伸阅读：

〈张娜拉上郑容和节目中提及与老公因拍摄电视剧相恋过程：「单恋很长时间」〉

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