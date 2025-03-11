丁海寅爆名言：「你吃下什麼食物，就會長成什麼樣！」鄭容和驚：「昨天吃了大份漢堡…」

鄭容和近日開通個人網綜《鄭容和的LP Room》，第一期嘉賓請來演員丁海寅，以音樂為契機一同暢聊人生。 兩人一個是冷靜理性的T型、一個是感情充沛的F型，丁海寅好幾次平淡發言都讓鄭容和大吃一驚XD

丁海寅對未來葬禮的選曲是威茲·哈利法與CP查理合作的《當我們再相見（See You Again）》。 鄭容和透露，事前會議時節目PD對丁海寅拋出沉重提問：「什麼樣的死亡算是喜喪？」丁海寅非常T地回答：「自然死亡。」XD



丁海寅希望成為這樣的爺爺：滿頭白髮，給孫子很多零花錢，還要給孫子看年輕時拍的作品XD鄭容和順勢詢問他的管理秘訣，丁海寅表示最重要的就是抗老，還給出兩大原則：健康的飲食習慣，健康的睡眠品質。

丁海寅說：「你吃什麼就會長成什麼樣，如果吃漢堡就會變成漢堡，吃炸薯片就會變得和炸薯片一樣。」鄭容和被他T味十足的發言震驚到，回憶起前一天剛吃過大份烤肉漢堡和炸薯片。 丁海寅連忙補充道，漢堡本身是健康食品，他本人也試過一口氣吃掉四個漢堡，只要不加上可樂喝炸薯片即可。



聊到睡眠，丁海寅再次語出驚人，非常認真地說：「我們每天都在慢慢死去。」這次不僅鄭容和直呼很受傷，連攝影棚裡的工作人員也感到心有餘悸XD



韓網友看到丁海寅的發言後，紛紛開始自我反省：「您好，我是炸雞」「我是麻辣燙」「我是泡菜炒飯、泡菜湯」「我是麵包」XD

雖然是第一期，鄭容和的主持風格已經十分流暢自然，兩位朋友的相處也很有趣！相關對話從20分37秒開始，記得打開中文字幕哦：



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