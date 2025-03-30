車銀優也捲入金賽綸事件？ 橫豎爆經紀人是「金秀賢和D社的獵犬」，質問他為何沒來葬禮

韓國媒體Dispatch在2023年金賽綸酒駕息影反省期間，報導她自稱「生活困苦」卻跑去德州撲克酒吧玩到深夜，並附上現場照片作為證據。 據YTR「橫豎研究所」最新爆料，這些照片和資訊很可能是車銀優經紀人透露給D社。

橫豎研爆料稱，車銀優的經紀人為金秀賢和D社擔任「獵犬」，在金秀賢金賽綸爆出爭議期間曾聯絡金賽綸遺屬，請他們和金秀賢單獨見面，不要再和金世義（橫豎研究所經營者）溝通，會給他們介紹好的媒體。通話結束後，遺屬立即接到D社來電，原來這就是車銀優經紀人所說的「好媒體」。

D社曾爆料金賽綸在酒駕反省期間去德州撲克酒吧喝酒打牌，令她再度被大眾批評沒在反省。橫豎研表示，當時的照片應該是和她很近的人所拍攝，而將這件事透露給D社的就是車銀優經紀人。



橫豎研接著質問車銀優為何沒出席金賽綸葬禮，喊話車銀優立即做出說明：「你不是和金賽綸很熟嗎？ 你不可以這樣。 啊，說是經紀人做的、你不知道嗎？ 那麼為什麼沒來參加葬禮？ 有送花圈就夠了嗎？」



此外，金賽綸9歲出道簽約的第一個公司就是Fantagio，算是ASTRO成員們的師姐，但實際上她的年齡比ASTRO忙內產賀還要小4個月。金賽綸從2009年至2016年都在Fantagio，和ASTRO成員們一起度過童年、積累了深厚友誼，曾一起拍攝網劇《To Be Continued》，在文彬去世時也有寫信表達哀悼。



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