金賽綸2023年寫給ASTRO文彬的信：「夢想實現，痛苦才剛開始…」網悲歎藝人不易，自身難保仍體諒朋友

演員金賽綸和男團ASTRO成員文彬同為童星出身，從小一起工作、積累了深厚友誼，在2023年文彬去世後寫了一封親筆信給他。 當時金賽綸也因輿論壓力處境艱難，字裡行間流露出對朋友的心疼與不捨，令人心碎。

YTR「橫豎研究所」昨晚直播中公開了這封信。 金賽綸寫道：「彬啊，我很想你，該說什麼呢。 因為太辛苦曾想過選擇死亡，這時聽到你的消息... 我比任何人都明白那份決心和選擇是多麼沉重和孤單，所以不忍問你為什麼。」

金賽綸表示那天很奇怪地想念文彬，後悔如果當時打電話給他，或許至少能讓他推遲一天離開：「我想著過完今天就能見到明天，這樣堅持著活下來，是否你也能這樣呢？ 我的心非常動搖，想隨你而去，每一天每一瞬間都在動搖。



金賽綸：「我似乎因為自己太困難而沒能多陪伴和照顧你。 如果孤單，就來我的夢裡吧。 到時候我會一直傾聽你講話，就像你從前聽我講話。」金賽綸表示和文彬相識已久，早已將文彬和燦熙視作家人，對ASTRO獲得人氣感到欣慰，為了守護秀雅和其餘成員，決定「將我的死亡稍微推遲一下」。 金賽綸：「產賀說會守護我，原本最擔心我們的忙內，現在他成了沉穩的大人呢。 還有努力擠出笑容的真佑（JIN JIN）和明俊哥（MJ），崩潰的東敏（車銀優），堅定的敏赫（ROCKY）。 我的心已經崩塌傾倒。」

金賽綸傾訴對故人的不捨，表示很想盡情宣洩悲傷，卻擔心給他帶來麻煩而無法做到：「為什麼是你呢？ 這種憂鬱痛苦只有我承受就足夠了，應該把我帶走啊... 我的哥哥，我的朋友，我們的彬，我們從小受了那麼多苦，終於實現大家的夢想，只以為十分幸運。」



金賽綸提起藝人職業帶來的痛苦：「我無法變好的模樣、針對我的不明確的指責、喧囂的輿論、我無法讓輿論和業界滿意的模樣，這些無不令人感到失望和憎惡。 既然選擇了這樣的生活和職業就要負責，有支持我的家人和粉絲，你應該也是吧。」

「沒錯，痛苦在夢想實現的瞬間開始，不是只有我如此。 無法對任何人訴說、獨自逐漸腐爛，不是只有我如此。」金賽綸覺得彼此都不想讓別人擔心，所以一直裝作堅強完好，後悔沒有互相傾訴、一起痛哭一場。

最後，金賽綸表示尊重文彬的一切，希望他安息：「對不起。 愛你，彬啊，很快就會見面了，等等我。」落款是「你的18年老友兼妹妹」。



金賽綸9歲出道，2009年到2016年都在Fantagio娛樂公司旗下，與文彬等ASTRO成員同公司，2015年與成員們一起主演了網劇《To Be Continued》。2023年4月19日，文彬在被發現在家中離世。金賽綸則在今年2月16日離開，兩位藝人的生命都在25歲畫上句點。





網友看到這封信後無不心碎，感慨藝人明星不易：「太難過了ᅲᅲ」「不要再說藝人是新興貴族，不要再寫惡評了」「普通人在網上被人罵一句都不好受，何況是被全國人罵」「藝人都是因為希望獲得喜愛才出道，本來就對別人的評價比較敏感」「金賽綸出殯那天，產賀發了翻唱歌曲、 說希望她在那邊幸福，金賽綸說的守護是真的...」「她甚至擔心自己哀悼對方會給對方造成損害，只敢寫在日記裡」「她該有多難過啊，這種痛苦誰能承受啊ᅲᅲ」「看信都能感覺到她是很好的人，太悲傷了」「太善良的孩子們太早變成了星星」「希望兩位藝人都獲得安息」。

此外，金賽綸家屬昨日召開記者會，公開金賽綸未滿16周歲時與金秀賢的對話記錄、收到催債7億韓元的存證信函後與朋友的對話記錄，再次主張金賽綸未成年時就已與金秀賢交往，且因存證信函承受了巨大的精神壓力。

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