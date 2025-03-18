鄭恩地&徐仁國翻唱水晶男孩〈Couple〉發行！網喊「歷代甜蜜組合」、「再拍愛情劇吧」

《請回答1997》男女主角「成詩媛」鄭恩地與「尹允宰」徐仁國，時隔13年的「〈All For You〉2.0」二次合唱曲終於發行，是翻唱水晶男孩的〈Couple〉！

鄭恩地與徐仁國從上月便開始宣傳二次合唱曲企劃，正式發布前預告即公開是翻唱經典一代男團水晶男孩的〈Couple〉，水晶男孩也不是別人，他們合作《請回答1997》時扮演徐仁國死黨之一「道學燦」的殷志源，就是水晶男孩成員啊！搞笑的是，劇中鄭恩地演的成詩媛是H.O.T狂粉、自稱成員Tony老婆「安勝夫人」，水晶男孩就是H.O.T最大勁敵啊XDDD！



16日傍晚鄭恩地與徐仁國翻唱的〈Couple〉MV發布，馬上登韓國區YouTube發燒影片，截至今18日已破18萬觀看次數！不同於幕後花絮兩人吵吵鬧鬧，MV是「真甜蜜」，和〈All For You〉一樣都有錄音室片段，還有室內相處、戶外約會，只是牽手摸頭也讓人心動啊！



▼原版〈Couple〉



網友激動留言「尹允宰最終還是戰勝了Tony」、「都兜轉轉，最後彼此是對方的愛就好了」、「這不是婚禮開始前的影片嗎ㅠㅠㅠㅠㅜㅜ」、「徐仁國鄭恩地組合，真的是歷代甜蜜組合」、「申沅昊PD（《1997》導演）看到這個請回答」、「請去音樂放送（打歌節目），拜託需要4K直拍」、「如果13年前〈All For You〉是青澀的感覺，那麼13年後的〈Couple〉是成熟的感覺，兩個都很好ㅠㅠ 還有不管是13年前還是後，MV仁國都是以手吻開場，亮點真的瘋了」……等等。

▼網友說的徐仁國13年前13年後手吻開場



大家都覺得兩個人太搭了，希望還有更多合作啊，無論是電視劇、電影、音樂節目打歌、綜藝……很快也有兩人幾支Live合唱〈Couple〉影片釋出，兩人各自YouTube頻道也有非常多互動的Shorts短影片！《1theK》的Live影片還是特地到校園拍攝，徐仁國穿搭更是校服風格呢！

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