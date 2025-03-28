NewJeans粉絲發聲！派卡車勸回歸ADOR+脫離閔熙珍：「比起打官司丟掉3年，更想看舞台上的3分鐘」
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NewJeans粉絲發聲！派卡車勸回歸ADOR+脫離閔熙珍：「比起打官司丟掉3年，更想看舞台上的3分鐘」

明星   2025年3月28日   星期五18:07   Sani  

（封面圖源：ADOR）

NewJeans粉絲團Bunnies連續兩天在HYBE大楼前進行卡車「抗議」，不過這一次矛頭不是對準所屬社，而是向NewJeans五位成員喊話，勸說她們停止出走回歸ADOR，不要再執著與閔熙珍綁定。

3月27日和28日，NewJeans粉絲團派出數輛卡車，在HYBE娛樂位於首爾龍山的總部樓下表達意見。 與其說是「抗議」，更像是在缺乏溝通渠道的情況下，向NewJeans五位成員送出的「信件」。
（圖源：ADOR）

粉絲通過卡車勸說成員們回歸ADOR，表示他們支持的是5人的NewJean、而不是6人的NJZ：「3年訴訟，不論輸贏，粉絲都會厭倦離開」「比起在訴訟上浪費3年，更想看舞台上的3分鐘」「說是6人組，違約金卻是五名成員的責任」「天文數字的違約金和懲罰、接連不斷的索賠訴訟，清醒一點吧」「如果為Bunnies著想，就請放棄沒有勝算的訴訟，展現出回歸的勇氣」「 我們信任你們所以一直等到現在，現在我們說應該回去，請聽我們的話」「NewJeans和ADOR進行對話吧，這是Bunnies送出的最後一個Phoning」。

另一部份卡車文句雖然沒有提到具體名字，但被分析為建議成員們與閔熙珍割席：「NewJeans發展得好就說是自己的功勞、NewJeans受到批評時卻躲在背後，周圍那些大人停止精神操控吧」「NewJeans不論與哪位製作人合作都能在舞台上發光」。該粉絲團強調本次發聲與HYBE無關，希望成員們正視現實。 這個粉絲團去年4月也曾派卡車勸NewJeans返回公司，並喊話閔熙珍停止利用成員及其家人、停止誹謗其他藝人。

或許這些卡車不能代表所有Bunnies的意願，但確實戳破了一個事實：NewJeans若想盡快恢復名正言順的活動，回歸ADOR是最安全的選擇。

NewJeans轟轟烈烈地捲入了HYBE與閔熙珍的大戰之中，但違約訴訟的主題從來不是閔熙珍：閔熙珍從未正式命令成員們離開ADOR，召開記者宣佈解約的是成員，在寄給ADOR的存證信函上簽名的是成員，今後所有可見的責任都將落在成員身上。 粉絲們已經看到這一現實，現在成員們也必須看到。 如果New Jeans認為韓國司法界和媒體都不站在自己這邊，就連粉絲的聲音也不信任、遲遲不肯做出改變，等待她們的只有不歸之路。
（圖源：ADOR）

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