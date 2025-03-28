NewJeans粉絲發聲！派卡車勸回歸ADOR+脫離閔熙珍：「比起打官司丟掉3年，更想看舞台上的3分鐘」

NewJeans粉絲團Bunnies連續兩天在HYBE大楼前進行卡車「抗議」，不過這一次矛頭不是對準所屬社，而是向NewJeans五位成員喊話，勸說她們停止出走回歸ADOR，不要再執著與閔熙珍綁定。

3月27日和28日，NewJeans粉絲團派出數輛卡車，在HYBE娛樂位於首爾龍山的總部樓下表達意見。 與其說是「抗議」，更像是在缺乏溝通渠道的情況下，向NewJeans五位成員送出的「信件」。



粉絲通過卡車勸說成員們回歸ADOR，表示他們支持的是5人的NewJean、而不是6人的NJZ：「3年訴訟，不論輸贏，粉絲都會厭倦離開」「比起在訴訟上浪費3年，更想看舞台上的3分鐘」「說是6人組，違約金卻是五名成員的責任」「天文數字的違約金和懲罰、接連不斷的索賠訴訟，清醒一點吧」「如果為Bunnies著想，就請放棄沒有勝算的訴訟，展現出回歸的勇氣」「 我們信任你們所以一直等到現在，現在我們說應該回去，請聽我們的話」「NewJeans和ADOR進行對話吧，這是Bunnies送出的最後一個Phoning」。



3/27 트럭 총공 1일차

본안, 항소, 상고까지 최소 3년이며 패소 시엔 위약금을 5명이 홀로 부담해야 합니다. 연예인에게 유리한 가처분 11개가 모두 인용된 점은 본안 분쟁에서도 매우 불리하게 작용합니다. 우리는 멤버들에게 다른 해결책도 있음을 전하고 싶습니다#뉴진스는_어도어와_대화해라 pic.twitter.com/U1bFms1UwB — 냥자님 (@eww0012) March 27, 2025

另一部份卡車文句雖然沒有提到具體名字，但被分析為建議成員們與閔熙珍割席：「NewJeans發展得好就說是自己的功勞、NewJeans受到批評時卻躲在背後，周圍那些大人停止精神操控吧」「NewJeans不論與哪位製作人合作都能在舞台上發光」。該粉絲團強調本次發聲與HYBE無關，希望成員們正視現實。 這個粉絲團去年4月也曾派卡車勸NewJeans返回公司，並喊話閔熙珍停止利用成員及其家人、停止誹謗其他藝人。



3/28 트럭 총공 2일차

무대에서 팬들과 다시 만나고 싶다면, 기약 없는 소송을 멈추고 돌아갈 용기를 보여주세요. 우리는 어떤 프로듀서와도 빛날 뉴진스의 5명을 응원합니다. “뉴진스는 어도어와 대화하라.” 버니즈가 전하는 마지막 메시지야#뉴진스는_어도어와_대화해라 pic.twitter.com/9htvp9sgp7 — 냥자님 (@eww0012) March 28, 2025

或許這些卡車不能代表所有Bunnies的意願，但確實戳破了一個事實：NewJeans若想盡快恢復名正言順的活動，回歸ADOR是最安全的選擇。

NewJeans轟轟烈烈地捲入了HYBE與閔熙珍的大戰之中，但違約訴訟的主題從來不是閔熙珍：閔熙珍從未正式命令成員們離開ADOR，召開記者宣佈解約的是成員，在寄給ADOR的存證信函上簽名的是成員，今後所有可見的責任都將落在成員身上。 粉絲們已經看到這一現實，現在成員們也必須看到。 如果New Jeans認為韓國司法界和媒體都不站在自己這邊，就連粉絲的聲音也不信任、遲遲不肯做出改變，等待她們的只有不歸之路。



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