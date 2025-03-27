《寶物島》朴炯植扶植「新王」展開反擊！有情人疑似同父異母，身世之謎令人震驚（EP.9-10）

Disney+復仇劇《寶物島》第10集再次突破自身最高收視13.1%、瞬間最高收視14.7%，錯綜複雜的人物和利益關係，讓人一秒都無法鬆懈！

《寶物島》講述徐東柱（朴炯植飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



*以下內容包含9-10集關鍵劇情！



許壹導在矛盾中掙扎

許壹導拿著廉張先給的毒針來到東柱病房，卻見到兒子兌允向東柱傾訴衷腸，稱他對於父親在東柱過敏時沒有叫救護車的行為感到困惑。 壹導似乎因為讓兒子失望而感到痛苦，隨後看到管理者暗殺東柱時，居然選擇幫助東柱。 因為沒能除掉東柱，壹導被廉張先狠狠毆打，突然想起讀大學時也曾被廉張先毆打逼供。



東柱抓住敵人致命弱點，扶植私生子上位

東柱以2兆韓元賬戶脅迫老人家（總統）命令廉張先交出管理權，同時通過逼問趙陽春得知，廉張先當檢察官時的黑料都保存在秘密組織「蒲公英組」手裡，堪稱廉的致命弱點。 東柱戳穿管理者從前是安企部蒲公英組「吳正浩」，要求他交出相關資料。



車會長失智症狀愈加嚴重，半夜走失後被私生子地先愚帶回住處。 車悳熙對地先愚感到警惕，威脅地榮秀說，如果敢接近大山集團就讓她們母子消失。 東柱則站在私生子這一邊，許諾會幫助地先愚回到大山，地榮秀沒有反對。



東柱誾男難道是兄妹？

東柱控制管理者後得知廉張先派人暗殺誾男（洪華蓮 飾），於是打電話給誾男，讓管理者親自命令殺手結束行動，隨後親自解決潛伏在誾男車里的另一名手下，保障誾男安全。誾男回到家後，希澈似乎良心發現，決定放她自由。



東柱一直以為親生父親和母親是李秀平教授和高幼珍，最近從李教授和皮老闆娘口中得知並非如此：高幼珍和李秀平分手後幾年，名叫秋成賢的小孩自己走進高幼珍家，身上帶著大山集團的徽章和一張照片。 東柱認為照片中抱著自己的男人應該是真的親生父親，誾男看到照片後竟表示：那是她的父親呂舜豪。東柱瞬間傻眼... 難道這對相愛已久的戀人，竟然是同一個父親的小孩？



下集預告裡，東柱拜託工秘書保密他就是成賢這件事，工秘書則要求他離開誾男。 誾男發覺許壹導不僅殺死自己的父親，也殺了「那個小孩」的媽媽。 車會長讓東柱教育地先愚接手集團，車悳熙和廉張先都不會善罷甘休。



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