這次真的是大飽眼福！全新漫改劇《芭妮與哥哥們》盧正義二搭李彩玟有默契，女主一次被四位帥哥圍繞

（最新預告&劇照）「高顏值」新生代演員大集合！！韓劇《名校的階梯》盧正義與李彩玟再次搭檔，加上「她」與「帥氣的他們」的浪漫愛情故事就此展開。

MBC 全新漫改韓劇《芭妮與哥哥們》公開了最新預告、海報、劇照，各種宣傳都充滿了青春唯美的氛圍，清新感十足！



劇情講述初戀慘敗而留下黑歷史的女大生芭妮（盧正義 飾），突然與魅力十足的男人們產生糾葛並尋找男友的浪漫愛情故事，這種讓內心富有的完美設定，真的是讓人太想追啦～。XD



▼《芭妮與哥哥們》最新預告：從長相到性格各異，真的是太犯規了～！







【人物簡介】

▼盧正義飾演「潘熙珍」，藝仁大學雕塑系的高材生，大家更熟悉她的別名「芭妮」。從性格到成績都處於頂尖水準，但在初戀時卻遭遇慘敗，因此被打上「戀愛傻瓜」的烙印。就在這樣的芭妮面前，各具魅力的男人們紛紛出現，她的煩惱也隨之開始。



▼李彩玟飾演「黃載烈」，藝仁大學視覺設計系的系代表。夢想成為一名藝術總監，在校內頗受同學們歡迎。冷酷的外表下隱藏著善良的一面，性格十分溫暖。



▼趙俊榮飾演「車志源」，財閥家的孫子、無所不缺的上層0.1%學生，外貌、才智、性格等各方面都得天獨厚，是所有新生都夢想成為的Wannabe復讀生。



▼金賢鎮飾演「趙阿郎」，藝術界備受矚目的實力派雕塑家。



▼洪民基飾演「秦賢伍」，芭妮的初戀男友，雖因天生的魅力而頗受歡迎，但本人對自己的人氣毫不關心。



《芭妮與哥哥們》預計在4月4日首播，每週五、六的9點50分上線，香港觀眾可於「黃Viu」平台同步收看。

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