金秀賢給16歲金賽綸傳訊息「何時能抱著妳睡」「下次要真的親親」！ 未成年交往、因7億精神崩潰證據公開

今日下午，金賽綸遺屬委託法律代理人召開記者會，公開了2016年6月金賽綸未滿16周歲時與金秀賢的kkt（KakaoTalk）對話記錄，繼續主張兩人曾在金賽綸未成年時交往，金賽綸與朋友的聊天也暗示金秀賢是她交往6年的初戀，以及存證信函令她精神崩潰。

未成年交往證據

公開的對話內容顯示，2016年6月25日，金賽綸向金秀賢發送「愛心」和「親親」（쪽），金秀賢回覆：「以後要真的給我哦... 哈哈。 這也是禁止嗎？。 」金賽綸回覆：「不是禁止。 我會給你的。」



26日的對話中，金賽綸問：「你想不想我？ 」金秀賢則回覆：「怎麼可能不想？ 想你。 」同一天下午，金賽綸說「絕對不會起來」，金秀賢回覆「嗯，就算妳親我可能都不會知道吧」，隨後問道：「我什麼時候才能抱著妳入睡？ 那樣的話一定會睡得非常香。」金賽綸回覆：「嗯，這件事我允許。」



隨後金秀賢問：「要花1年嗎？3年？」金賽綸回覆說「1年已經很過分了，怎麼能3年... 想做的時候就做，才沒有那些規定。」對此，遺屬代理律師夫知晳主張：「這段對話似乎暗示著超越『抱著睡』的關係。 我想問金秀賢，如果這種關係不是情侶關係，那到底是什麼關係？ 」並強調：「當時金賽綸才17歲。 」

對於kkt對話是否能證明交往事實，夫律師反問道：「如果說未成年時沒有交往的話，他是在進行兒童性誘騙犯罪嗎？ 是否還有必要再進一步回應？」（*韓國習慣以虛歲敘述年齡，金賽綸2000年7月31日出生，2016年6月傳簡訊時尚未過16周歲生日。 ）



金賽綸因7億存證信函痛苦

此外，夫律師表示金賽綸接到要求償還7億的存證信函後感到十分恐懼和痛苦，並公開當時金賽綸與朋友的對話。 2024年3月19日，金賽綸對朋友說：「這就是讓我自殺吧。」金賽綸還表示根據合約，公司應該賠償30%、她負擔70%，但最終100%都由她承擔：「簽了合約，對我進行了詐騙。 所以精神真的非常崩潰。」



遺屬透露，金賽綸收到存證信函後感到極度不安，曾致電自殺預防中心並割腕自殘，記者會上公開了金賽綸手腕傷痕的照片及拍攝日期。



金賽綸「交往6年初戀」崩塌，親筆信被拒收

金賽綸還提到，記者們因為她公開的照片不斷聯絡她，令他感到痛苦。 最後，金賽綸和朋友聊到戀情，表示「非常心神不寧」，朋友讓她遠離「淚之金秀賢」、跟更好的人在一起，金賽綸說：「啊啊啊啊，我的初戀，世界崩塌了。」這名朋友回復：「交往了6年那麼久，肯定會心神不寧...」



金賽綸收到存證信函後試圖抓住救命稻草，跟金秀賢寫了一封信，記者會上公開了這封信。 信中提到「我想解除誤會」「我們在一起的時間有五六年吧」「初戀」等，為公開照片一事向金秀賢道歉，表示對前公司的人感到害怕，不想讓金秀賢難受、真心希望他幸福。 金賽綸在去年4月初試圖將這封信交給金秀賢，但被金秀賢公寓人士阻擋而未能送出。



反駁「家屬漠不關心金賽綸」說法，追加起訴李鎮浩「跟蹤狂」

夫律師還公開了金賽綸母親、姨母與她的對話記錄，反駁「假姨母」「金賽綸家屬對她漠不關心」的說法。 答記者問時，夫律師表示金賽綸和家人一直在接受抑鬱症方面的精神科治療，金賽綸為了不讓家人擔心，故意隱瞞了結婚這件事，存在相關證據；因為自殘次數過多，其中一部分對家人進行了隱瞞。遺屬知道「前男友」年紀很小，不希望對他起訴，敦促他盡快聯絡夫律師解釋他為何說謊。

最後，夫律師指出，李鎮浩被起訴後每天散播關於金賽綸私生活的謠言、主張自己對金賽綸之死沒有責任，令遺屬十分痛苦：「不論李鎮浩的本意如何，家屬不止一次看到金賽綸看完李鎮浩節目的當天進行自殘。」家屬將在今日以跟蹤狂犯罪追加起訴李鎮浩。

夫律師表示，金賽綸遺屬因為極度不安而無法出席外部活動，本次記者會的目的是請大家停止對遺屬的攻擊、結束對於交往時間點的爭論，而非說明金賽綸死因。 同時出席記者會的橫豎研究所預告今晚會公開更多對話內容和影片。

金賽綸於上月16日被發現在首爾城東區家中身亡。 事後，其遺屬通過YouTube頻道「橫豎研究所」主張，金賽綸自2015年（當時年僅15歲）起與金秀賢交往長達6年。 對此，金秀賢方面反駁稱，兩人是在金賽綸成年後的2019年夏天至2020年秋季之間交往的。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞