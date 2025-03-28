《機智住院醫生生活》4月12日開播！申沅昊轉型創作者再拓「機智宇宙」，高允貞領銜「醫師軍團」

tvN周末劇場即將迎來新成員——經典韓劇《機智醫生生活》衍生劇《機智住院醫生生活》定檔4月12日首播。 該劇由《請回答》系列金牌導演申元浩以創作者身份參與打造，延續《機智醫生生活》世界觀，聚焦新一代住院醫師們的的職場成長記，未播先熱引發觀眾期待。

曾執導《機智醫生生活》系列的申沅昊此次突破性轉型，從導演席轉戰創作前線。 他坦言：「首次擔任創作者需要適應全新視角，感謝製作團隊的專業配合讓作品順利成型。」作為「機智」系列首部衍生劇，《機智住院醫生生活》將敘事舞台從律帝醫院延伸至鐘路分院，通過婦產科住院醫師群像，細膩刻畫醫界新人從「職場菜鳥」到獨當一面的蛻變歷程。



劇組獨創「入職迷茫期」概念貫穿全劇，申沅昊解析道：「這個階段精準概括了住院醫師處理職場關係與職業認知的共性困境。 觀眾將見證他們從手足無措到堅定信念的轉變，這種『明知結局仍享受過程』的觀劇體驗獨具魅力。」製作組特別採用單元敘事結構，通過接診病例串聯角色成長，其中新生兒救治等婦產科特有情節將成為情感爆發點。



演員陣容囊括高允貞、申詩雅、姜有錫、韓藝智、鄭俊元等新生代演技派。申沅昊對選角高度評價：「每位演員都與角色完美契合，期待觀眾發現他們未被充分認知的演技魅力。」值得一提的是，劇組為還原醫療現場真實性，特邀專業醫師全程指導手術場景及醫療器械操作。



談及創作核心，申沅昊強調：「這不僅是一部醫療劇，更是獻給所有職場新人、新生兒父母等正在經歷『人生第一次』群體的成長物語。」製作組通過住院醫師的困惑與突破、產婦家庭的悲歡交織，多維度詮釋「開始」的深刻含義，力圖引發觀眾對生命與職業價值的共情思考。



隨著《機智住院醫生生活》加入「機智宇宙」，tvN能否再創醫療劇口碑神話，4月12日起每週末揭曉答案。

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