曹世鎬：「我的時尚榜樣是G-Dragon、花了很多錢」公開兩人溫暖的友情故事，GD稱讚他對弟弟們很好

人氣歌手 G-Dragon（BIGBANG）親自展現了與曹世鎬的親密關係。

26 日，透過 YouTube 頻道「曹世鎬」公開的《新歌鑑賞會》第 2 集中，G-Dragon、洪真慶和南昶熙作為嘉賓出演。

曹世鎬過去多次提及自己與 G-Dragon 私下交情不錯，但其他嘉賓都會對此表示懷疑。為了證明兩人的交情，他當場致電 G-Dragon，成功邀請對方出演，證實了自己的說法。



G-Dragon 表示：「曹世鎬對待弟弟們一直都很好，我本來就是他的粉絲。我們的關係並不是單方面的，他總是在我需要時出手相助。」



當被問及為何在眾多人之中與曹世鎬特別親近時，他開玩笑地說：「這是業障吧（笑）。」接著又補充：「應該說是緣分吧，因為合得來，所以就一直見面。」

曹世鎬坦言，自己一直將 G-Dragon 視為時尚榜樣，並笑說：「為了買跟 G-Dragon 一樣的衣服，我花了很多錢。」對此，南昶熙爆料：「曹世鎬甚至還向我借了 60 萬韓元買衣服。」



此外，曹世鎬還提到：「雖然有點不好意思，但我看了 G-Dragon 的音樂鑑賞派對後，也想要舉辦一場，邀請了不少好友，最後只有洪真慶一個人來了。」他回憶起當時感到失落的瞬間，隨後又感激地說：「但 G-Dragon 來了，真的很謝謝他。」

當現場嘉賓稱讚 G-Dragon 很講義氣時， GD則謙虛地回應：「因為就在家門口，所以才去了。」此外，節目中還公開了他曾考慮到曹世鎬的失眠問題，特地送上電熱毯作為禮物的暖心故事，讓現場氣氛更加溫馨。



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