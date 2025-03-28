《机智住院医生生活》4月12日开播！申沅昊转型创作者再拓「机智宇宙」，高允贞领衔「医师军团」

tvN周末剧场即将迎来新成员——经典韩剧《机智医生生活》衍生剧《机智住院医生生活》定档4月12日首播。 该剧由《请回答》系列金牌导演申元浩以创作者身份参与打造，延续《机智医生生活》世界观，聚焦新一代住院医师们的的职场成长记，未播先热引发观众期待。
曾执导《机智医生生活》系列的申沅昊此次突破性转型，从导演席转战创作前线。 他坦言：「首次担任创作者需要适应全新视角，感谢制作团队的专业配合让作品顺利成型。」作为「机智」系列首部衍生剧，《机智住院医生生活》将叙事舞台从律帝医院延伸至钟路分院，通过妇产科住院医师群像，细腻刻画医界新人从「职场菜鸟」到独当一面的蜕变历程。
剧组独创「入职迷茫期」概念贯穿全剧，申沅昊解析道：「这个阶段精准概括了住院医师处理职场关系与职业认知的共性困境。 观众将见证他们从手足无措到坚定信念的转变，这种『明知结局仍享受过程』的观剧体验独具魅力。」制作组特别采用单元叙事结构，通过接诊病例串联角色成长，其中新生儿救治等妇产科特有情节将成为情感爆发点。
演员阵容囊括高允贞、申诗雅、姜有锡、韩艺智、郑俊元等新生代演技派。申沅昊对选角高度评价：「每位演员都与角色完美契合，期待观众发现他们未被充分认知的演技魅力。」值得一提的是，剧组为还原医疗现场真实性，特邀专业医师全程指导手术场景及医疗器械操作。
谈及创作核心，申沅昊强调：「这不仅是一部医疗剧，更是献给所有职场新人、新生儿父母等正在经历『人生第一次』群体的成长物语。」制作组通过住院医师的困惑与突破、产妇家庭的悲欢交织，多维度诠释「开始」的深刻含义，力图引发观众对生命与职业价值的共情思考。
随著《机智住院医生生活》加入「机智宇宙」，tvN能否再创医疗剧口碑神话，4月12日起每周末揭晓答案。
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