人氣女團aespa熱門歌曲〈Whiplash〉將推出英文版。

aespa 將於今日(27日)下午1點(韓國時間)發行第5張迷你專輯《Whiplash》同名主打歌的英文版單曲,並收錄與原曲風格不同的混音版本。29日,成員們將亮相在美國洛杉磯舉行的「Billboard Women in Music 2025」,並首次公開演出英文版歌曲。憑藉去年亮眼的表現,aespa斬獲了「Billboard Women in Music」年度最佳團體(Group of the Year)獎盃。

〈Whiplash〉是一首以高速感貫穿的貝斯和HOUSE節拍為特色的歌曲,歌詞展現了打破框架、按照自己的標準無畏前行的魅力。



▼原曲目前在youtube上擁有1.5億觀看次數:



此外,aespa目前正在進行第二輪世界巡演「SYNK: PARALLEL LINE」,登陸北美、南美和歐洲的主要城市。

