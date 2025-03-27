「無敵的韓劇組合來了！」孫藝真、池昌旭、Nana確定主演 Netflix 19禁韓劇《醜聞》翻拍自裴勇俊、全道嬿的熱門電影

Netflix 全新韓劇《醜聞》（暫定名）正式確定製作，並公開主演陣容，包括孫藝真、池昌旭與 Nana，一公開就引發熱烈關注！

《醜聞》講述了一位擁有卓越才華的女子「趙氏夫人」（孫藝真 飾），她不甘於僅作為女性被囚禁於時代框架之中，於是與朝鮮最具魅力的風流才子「趙元」（池昌旭 飾）展開一場大膽又危險的愛情賭局，而另一名女子「熙姸」（Nana 飾）則意外捲入這場遊戲之中，三人之間錯綜複雜的情感交織出驚心動魄的故事。



該劇改編自 2003 年電影《醜聞—朝鮮男女相悅之事》，這部電影原作靈感來自於法國著名小說《危險關係》，將18世紀法國貴族社會的誘惑與陰謀搬到了朝鮮時代，並透過美麗卻危險的愛情故事，展現權貴之間的背叛與復仇，內容滿腹心機。當年電影憑藉細膩的敘事、精美的服裝與場景設計獲得極大讚譽，也讓人更加期待這部作品以 Netflix 影集的形式會如何重新詮釋。



▼孫藝真將飾演「趙氏夫人」，她聰慧並魅力非凡，卻身處一個壓抑女性的時代，於是選擇在幕後策劃愛情賭局，展現高超的計謀能力。她主動向「趙元」提出誘惑賭局，展現精準的戰略眼光。孫藝真曾在《愛的迫降》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《雨妳再次相遇》等作品中展現細膩演技，此次挑戰不同類型的角色，備受矚目。

▼池昌旭則將飾演「趙元」，一名風流倜儻、只追求享樂而無意仕途的男子。他不相信愛情，卻樂於遊戲人間，為了贏得這場賭局，無所不用其極。池昌旭曾主演《奇皇后》、《HEALER治癒者》、《愛在大都會》、《魔幻之音》、《惡中之惡》等話題作品，戲路超廣又多變的魅力吸引著廣大觀眾。

▼Nana 飾演的「熙姸」是一位守寡後堅持貞節的女子，卻因「趙元」的接近而動搖，內心逐漸被情感拉扯，展現複雜的心理變化。Nana 近年來在 Netflix 影集《假面女郎》、《天外謎蹤》、《Kill It》、《Justice》等作品中憑藉獨特存在感備受關注，這次將挑戰更加細膩且深刻的角色。

該劇由《銀嬌》、《柳烈的音樂專輯》、《命定之人》的導演鄭址宇執導，編劇團隊包括《協商的技術》的李勝英編劇，與曾負責《命定之人》改編的編劇安惠頌共同參與劇本創作，打造這部大膽的時代愛情劇。

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