【韓網熱門】IZ*ONE前隊長權恩妃開設個人咖啡廳，菜單價格引討論

權恩妃的咖啡廳GEUM EUN BANG（금은방）位於首爾市城東區松亭洞，去年12月開始營業。 有人認為menu定價過高，也有人認為以個人咖啡廳而非連鎖而言其實算便宜，意見不一。

以下是menu價格表，單位皆為韓元：

美式 4500

拿鐵 5500

手沖香草莢拿鐵 6000

生巧拿鐵 7500

手沖鮮柚氣泡飲 7000

手沖鮮檸檬氣泡飲 7000

手沖地瓜拿鐵 7000

格雷伯爵茶 6000

有機洋甘菊 6000

柚桃綠茶 7000

鮮檸檬茶 7000

冰茶 5500

鹽麵包 4800

鹽麵包乾 5800

火腿黃油三明治鹽麵包 8500

可頌 4800

杏仁可頌 6500

可頌火腿黃油三明治 9000

雞蛋三明治 8000

青陽辣椒美乃滋小香腸 6300

草莓鮮奶油蛋糕 13000

香草莢巴斯克乳酪米蛋糕 8500

栗子巴斯克乳酪米蛋糕 9000

米粉費南雪 3600

雙重可哥米粉費南雪 4000

艾草奶酥米粉費南雪 4000

無花果奶油乳酪米粉費南雪 4000

全麥可哥曲奇 4000

全麥Levain曲奇 4000

全麥樹莓白巧曲奇 4000



韓國網友評論：

1. 我還以為有多貴，進來一看根本平易近人，現在差不多都是這個水準吧？

2. 就是首爾平均價格吧

3. 以聖水洞一代而言，可能還算便宜呢。 最近七八千韓元的店也比比皆是

4. 飲料還好，鹽麵包和甜點都快5000元了，略貴

5. 比我家門口的咖啡廳還便宜

6. 就還算普通吧，又不是Paik's Coffee（白種元咖啡）、Compose Coffee、Mega Coffee那種平價連鎖店

7. 如果不是首爾的外帶專門店，這個價格其實很普通吧？

8. 以個人咖啡館來說是合理的價格，甚至算便宜的

9. 如果放在兩三年前，可能會覺得貴，但現在不都差不多這個價嗎？

10. 我住在地方城市，以這邊的標準來看也很正常

11. 我這裡是釜山，這邊個人咖啡聽的美式咖啡基本上都是4500韓元，水果蛋糕一塊9000韓元起跳，這價格其實很合理啊

12. 整體來說都在可以接受的範圍內，只有草莓蛋糕的價格突出，反而讓我很好奇到底放了多少草莓才定13000韓元啊kkk

13. 覺得貴的人，是不是最近幾年都沒去過咖啡館啊？

14. 這也算貴？考慮到權恩妃的名氣，性價比其實超高的！

出處：https://theqoo.net/hot/3664819758

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞