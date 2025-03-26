【韩网热门】IZ*ONE前队长权恩妃开设个人咖啡厅，菜单价格引讨论

权恩妃的咖啡厅GEUM EUN BANG（금은방）位於首尔市城东区松亭洞，去年12月开始营业。 有人认为menu定价过高，也有人认为以个人咖啡厅而非连锁而言其实算便宜，意见不一。

以下是menu价格表，单位皆为韩元：

美式 4500

拿铁 5500

手冲香草荚拿铁 6000

生巧拿铁 7500

手冲鲜柚气泡饮 7000

手冲鲜柠檬气泡饮 7000

手冲地瓜拿铁 7000

格雷伯爵茶 6000

有机洋甘菊 6000

柚桃绿茶 7000

鲜柠檬茶 7000

冰茶 5500

盐面包 4800

盐面包干 5800

火腿黄油三明治盐面包 8500

可颂 4800

杏仁可颂 6500

可颂火腿黄油三明治 9000

鸡蛋三明治 8000

青阳辣椒美乃滋小香肠 6300

草莓鲜奶油蛋糕 13000

香草荚巴斯克乳酪米蛋糕 8500

栗子巴斯克乳酪米蛋糕 9000

米粉费南雪 3600

双重可哥米粉费南雪 4000

艾草奶酥米粉费南雪 4000

无花果奶油乳酪米粉费南雪 4000

全麦可哥曲奇 4000

全麦Levain曲奇 4000

全麦树莓白巧曲奇 4000

韩国网友评论：

1. 我还以为有多贵，进来一看根本平易近人，现在差不多都是这个水准吧？

2. 就是首尔平均价格吧

3. 以圣水洞一代而言，可能还算便宜呢。 最近七八千韩元的店也比比皆是

4. 饮料还好，盐面包和甜点都快5000元了，略贵

5. 比我家门口的咖啡厅还便宜

6. 就还算普通吧，又不是Paik's Coffee（白种元咖啡）、Compose Coffee、Mega Coffee那种平价连锁店

7. 如果不是首尔的外带专门店，这个价格其实很普通吧？

8. 以个人咖啡馆来说是合理的价格，甚至算便宜的

9. 如果放在两三年前，可能会觉得贵，但现在不都差不多这个价吗？

10. 我住在地方城市，以这边的标准来看也很正常

11. 我这里是釜山，这边个人咖啡听的美式咖啡基本上都是4500韩元，水果蛋糕一块9000韩元起跳，这价格其实很合理啊

12. 整体来说都在可以接受的范围内，只有草莓蛋糕的价格突出，反而让我很好奇到底放了多少草莓才定13000韩元啊kkk

13. 觉得贵的人，是不是最近几年都没去过咖啡馆啊？

14. 这也算贵？考虑到权恩妃的名气，性价比其实超高的！

出处：https://theqoo.net/hot/3664819758

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