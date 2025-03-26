《苦盡柑來遇見你》出演IU弟「銀明」的演員是誰～姜有錫大受關注將在《機智住院醫生生活》與大家見面！

Netflix原創人氣劇集《苦盡柑來遇見你》即將在本週播出最終四集，劇中除了愛純的大女兒金明（IU飾）是劇中主線以外，飾演金明弟弟銀明的演員姜有錫，在劇中的逗趣演出，老是闖禍的樣子，讓觀眾們覺得相當有趣，受到大家的關注。

《苦盡柑來遇見你》自公開以來話題討論度相當高，而愛純的大女兒金明是父母的掌上明珠，書又讀得好，在大企業上班，乘載著父母親的希望。而他的弟弟銀明卻跟他恰恰相反，在學校闖禍讓愛純被老師叫去談話，還跟夫商吉的女兒賢淑在一起，在上週播出的內容中，穿著軍服的銀明甚至拉著賢淑回家，向爸媽說女友已經懷孕的事實。



飾演銀明一角的姜有錫演員，演出了銀明多樣化的面貌，也許他在家中的存在感不如姐姐金明，也不像姊姊那樣成績優秀，而是一個惹禍精，但是他對媽媽的體貼卻在細微之處默默進行，看似不懂事的屁孩，可望在退伍後或是當上了爸爸之後有更成熟的改變。



姜有錫曾經演出《怪物》《法錢》《末日騎士》等作品，而在4月即將首播的新電視劇《機智住院醫生生活》也有姜有錫的演出，實習僅一年的婦產科菜鳥醫師們又即將發生哪些故事？令人期待姜有錫的演出。



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