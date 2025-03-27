韓媒傳出仁川機場與形象大使NewJeans的合約終止！官方火速回應：正在考慮是否延長合約

根據《首爾經濟》今天（27 日）最新報導，人氣女團 NewJeans（NJZ）將從仁川機場消失，與關稅廳代言的合約終止。

報導中提到，仁川機場海關並未延長與 NewJeans 的代言合約，因此機場入境大廳內設置的 NewJeans 橫幅也已被撤除。

去年，仁川機場海關正式選定 NewJeans 為代言人時，曾表示：「NewJeans 作為引領 K-POP 新時代的藝人，對文化及音樂產業產生了巨大影響。基於這樣的影響力，他們能夠讓國內外旅客對高品質的通關服務及非法物品管制等關稅行政工作產生共鳴，因此我們選擇 NewJeans 作為代言人。」



然而，在代言任命一個月後的去年 4 月，NewJeans 所屬公司 ADOR 代表閔熙珍與母公司 HYBE 爆發經營權糾紛，形勢驟變。隨著衝突持續，仁川機場本部海關難以實現預期的宣傳效果。

不過，仁川機場本部海關的相關人士出面回應表示：「隨著合約到期日臨近，我們將與 NewJeans 方進行對話，討論是否延長合約。」並澄清：「機場內並未設置 NewJeans 的橫幅，因此關於撤除橫幅的說法並不屬實。」簽訂的合約本來就是一年期，該合約將於 3 月底到期。



近日，法院裁定 NewJeans 不得在未經所屬公司ADOR協商的情況下獨立展開活動，NewJeans提出解約的11條理由則被全部駁回。



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