嚴正花節目中提到六歲就失去父親的家族史～母親更希望她別上大學直接去工作

歌手兼演員的嚴正花，也是曾經相當風靡歌壇界的歌手，日前她透過自己的YT頻道，提到自己幼年的成長痛，在很小的時候就失去父親，母親也希望他放棄求學而直接進入職場。

嚴正花透過自己的YT頻道，上傳了名為「醉醺醺地全都說出來了」為題的影片，當日他與工作人員首度一同喝酒，也自由地談天說地，也提到自己過往小時候發生的故事。嚴正花提到自己在堤川農村長大，在當地有三五好友，小時候也跟很多女生一樣，偷偷塗上了媽媽的口紅，懵懵懂懂地想成為歌手。看著電視劇也想要成為演員，不過在小小的嚴正花心中，也覺得在這樣的鄉下，這幾乎是完全不會實現的夢想。



嚴正花也不喜歡小時候長大的那個鄉下，也覺得自己並不是長得特別美或者是特別有才能，但卻有著這種夢想。後來的她就成了高中生，也是該決定自己往哪裡發展職場的時候，她心目中仍然對演藝圈抱有夢想，後來在某瞬間也放棄了學習。她也提到母親曾對他說過，家中沒有父親，有三個女兒跟一個兒子，所以希望孩子們別想著求學，高中畢業後一定要馬上進入職場。



嚴正花在幼年6歲的時候，就因為事故而失去父親，由母親一手帶大四個孩子，所以她也能了解母親為何要她高中畢業後馬上就去工作，高三的時候來到了首爾，覺得如何能夠做自己喜歡的事情又能夠賺錢的話，該是多幸福的事情！後來她看到了MBC的合唱團招募公告，也興沖沖的去報名，但剛開始還是落榜了，但神奇的是竟然有8人以追加招收的身分特別錄取，這是她人生中發生的神奇大事件，最後也是她的努力而實現了夢想。



嚴正花目前最希望的事情就是能夠成為一位優秀的演員，她希望她的人生中能夠有這麼好的作品，因為畢竟她也接近60歲，也不會因為年齡而放棄自己愛做的事情，展現了不受年齡限制而朝向夢想努力的帥氣女性形象。



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